Elecciones en Extremadura | El PP gana, pero no consigue la mayoría absoluta, y el PSOE se desploma.

El Partido Popular de España ha ganado las elecciones en Extremadura aunque sólo ha conseguido un escaño más, hasta 29 y no logra la mayoría absoluta (33), mientras el PSOE se ha desplomado hasta su mínimo histórico y se queda con 18 escaños, diez menos que en 2023.

Así lo muestra el resultado de estos comicios autonómicos con el 95% del voto escrutado, que da a Vox 11 escaños -seis más que dos años atrás- mientras que Unidas por Extremadura logra 7 representantes, tres más de los que tenía.

De ese modo, el PP de María Guardiola ha logrado un porcentaje de apoyo del 43,12%, más de cuatro puntos porcentuales sobre los logrados en 2023. Los populares se han impuesto en votos en las principales ciudades extremeñas, como Badajoz, Cáceres, Mérida, Navalmoral de la Mata y Villanueva de la Serena, en la que el líder regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, fue alcalde durante más de viente años.

Los socialistas extremeños, que hace dos años y medio lograron 28 escaños y fueron la fuerza política más votada, nunca habían bajado de la barrera de los 20 diputados. La caída de apoyos es de 14 puntos porcentuales al pasar de casi el 40% en 2023 al 25,77% de este domingo. De hecho, el PSOE extremeño pierde más de 100.000 votos en el conjunto de la región.

En ese contexto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la primera en felicitar a la presidenta extremeña, María Guardiola, por haber ganado las elecciones y ha afirmado que ha “arrasado” a la izquierda en una región que “siempre fue socialista”.

Por otro lado, el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha reconocido “los muy malos resultados” logrados en las elecciones pero no ha aclarado si va a dimitir y ha responsabilizado a la presidenta autonómica, Guardiola, de la falta de estabilidad que han dado las urnas.

El candidato socialista Miguel Ángel Gallardo ejerciendo su derecho al voto en el colegio electoral del espacio cultural Rufino Mendoza en Villanueva. Fuente: EFE Samuel Sanchez

¿Qué se votó este domingo en Extremadura?

Según informó EFE, dos años y medio después de la última cita electoral, los ciudadanos han votado en estos comicios para elegir a sus 65 representantes en el Parlamento regional, 36 por la provincia de Badajoz y 29 por la de Cáceres.

También para votar a sus favoritos para ocupar la Presidencia de la Junta de Extremadura, una elección que ha enfrentado a la jefa del Ejecutivo regional, la popular María Guardiola, al socialista Miguel Ángel Gallardo, a Óscar Fernández Calle, por Vox, y a Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, quien ha concurrido por tercera vez.

El candidato de Vox en la Elecciones de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ejerciendo su derecho a voto en el CEIP Castra Caecilia de Cáceres. Fuente: EFE Samuel Sánchez

¿Cómo transcurrieron las elecciones?

La mayoría de los extremeños llamados a las urnas, 860.375, son residentes en la comunidad mientras que el censo de extremeños que viven fuera de España -el denominado voto CERA-, en 102 países, asciende a 30.610.

El dispositivo electoral ha incluido 1400 mesas electorales, 904 de ellas ubicadas en la provincia de Badajoz y 496 en la de Cáceres, y la impresión de más de trece millones de papeletas.

Para este proceso, Correos ha admitido 17.508 solicitudes de voto por correo, lo que supone un 49,3% menos respecto a las 34.533 de las autonómicas y municipales de 2023.