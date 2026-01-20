Vox exige la comparecencia de Óscar Puente y los responsables de Renfe y Adif tras el accidente de Adamuz.

Vox ha exigido este martes la comparecencia inmediata del ministro de Transportes, Óscar Puente, y de los presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, y del gestor de infraestructura ferroviaria Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, en el Congreso y el Senado tras el accidente de Adamuz (Córdoba).

Lo ha anunciado este martes su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, quien ha señalado que “las sospechas se centran ahora mismo en el estado de la vía” como causa del siniestro y ha incidido en que su formación se ha marcado el objetivo de esclarecer lo antes posible lo sucedido y exigir responsabilidades.

La formación que lidera Abascal ha exigido la comparecencia del ministro y de los presidentes de Renfe y Adif en la comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso.

“Queremos ser prudentes y seguir con atención y detenimiento las informaciones, pero no hay que ser experto para saber que viajar en España ya no es seguro y el deterioro es cada vez es mayor”, ha denunciado.

Ha insistido en que no quieren aventurarse “por respeto a las víctimas”, pero ha subrayado la necesidad de conocer por qué ocurrió el accidente, porque “hoy los españoles tienen miedo a subirse a un tren -ha dicho-”, y ha hablado de un “deterioro sin precedentes” de las infraestructuras públicas.

Concretamente, la formación que lidera Santiago Abascal ha exigido la comparecencia del ministro y de los presidentes de Renfe y Adif en la comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso y también en la correspondiente del Senado.

Quiere que den las explicaciones pertinentes sobre circunstancias, causas y responsabilidades derivadas del accidente, así como de las advertencias relacionadas sobre la seguridad en el material rodante recibidas, en caso de que las haya, por parte de usuarios, maquinistas y demás personal de Renfe.

Vox ha registrado además una solicitud de datos en la que reclama las comunicaciones internas, informes o advertencias técnicas emitidas por personal de Adif, empresas contratistas o sindicatos relativas al estado del tramo afectado o a deficiencias de seguridad.

Junto a ella, ha presentado una batería de preguntas para que el Gobierno aporte toda la información de “manera precisa sobre el accidente ocurrido a la altura de Adamuz, en el que han fallecido 41 personas y que se produjo cuando un tren Iryo que circulaba a Madrid procedente de Córdoba descarriló e impactó contra un Alvia que viajaba desde la capital en dirección a Huelva.

El Gobierno acusa a Abascal de “inhumano” por utilizar la tragedia de los trenes

La portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado este martes al líder de Vox, Santiago Abascal, de tener una actitud “ruin” e “inhumana” al “utilizar la tragedia” del descarrilamiento de dos trenes para generar “caos y desconfianza”.

El Gobierno acusa a Abascal de “inhumano” por utilizar la tragedia de los trenes.

“La actitud del señor Abascal y de la ultraderecha es para cualquier análisis, desde la humanidad, una actitud ruin”, ha apuntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Saiz ha respondido así a los comentarios del líder de Vox del mismo domingo en el que afirmó que no podía confiar para la gestión de la catástrofe en un Gobierno que no funciona por “la corrupción y la mentira”.

La portavoz ha acusado a Abascal de utilizar la tragedia y el miedo “para generar caos y desconfianza”, algo que supone “una actitud antidemocrática” que podría calificarse de “inhumana”.

Todo ello en un momento en el que todavía hay que confirmar la cifra de víctimas -que asciende a al menos 41- y cuando todavía hay decenas de heridos en los hospitales, ha agregado la portavoz.

Saiz también se ha referido a las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, del lunes acerca de la información que está recibiendo del siniestro y ha afirmado que el Gobierno está informando “con transparencia absoluta” y se está compartiendo la información “en tiempo real con el conjunto de la sociedad, más allá de con algún grupo político por separado”.

En una rueda de prensa en Adamuz el lunes, tras visitar el área de accidente, Feijóo dijo -a preguntas de los informadores- que no había recibido información oficial del Gobierno sobre el accidente ni como dirigente de su partido ni como jefe de la oposición y apuntó que todos los datos que le habían llegado procedían de la Junta de Andalucía o de los medios de comunicación.

Saiz ha dicho que, sin embargo, ha habido contactos “a nivel de gabinete” y que el Gobierno está en total disposición de atender cualquier solicitud de cualquier grupo político.

Fuente: EFE