En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este domingo, 7 de junio de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 259,54 euros. El valor de apertura refleja una variación del -1.455,2284 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Bitcoin Cash y el euro ha sido positiva en los últimos días. Esto indica un crecimiento en su valor en comparación con días anteriores.

Este aumento sugiere un aumento en la demanda o una percepción más favorable del mercado hacia el Bitcoin Cash y el euro.

En la última semana, Bitcoin Cash ha retrocedido un -17.07%, profundizando una tendencia bajista que en el último año acumula un -60.14%; esta evolución refleja una pérdida de valor sostenida y, por tanto, una rentabilidad negativa para los inversores en ambos periodos, en un contexto de elevada volatilidad y presión vendedora.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana ha sido del 115.72%, lo que es mucho mayor que la volatilidad anual del 54.82%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 243,2 euros.