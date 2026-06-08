El Gobierno de España establece solo 14 feriados nacionales de los cuales 12 son a nivel nacional y dos elegidos por las comunidades autonómicas. Sin embargo, existen otras festividades en el país en las que se conmemoran fechas destacadas.

En el transcurso del lunes, 8 de junio de 2026 , la población de España celebra

el

Día Mundial de los Océanos

Día Mundial de los Océanos (foto: Pixabay).

¿Qué se celebra el lunes 8 de junio?

El Día Mundial de los Océanos se celebra el 8 de junio, una fecha establecida por la ONU con el fin de reconocer la importancia de los océanos para nuestro planeta. Estos vastos cuerpos de agua no solo son esenciales para la vida terrestre, sino que también generan gran parte del oxígeno que respiramos, actuando como el principal pulmón del planeta.

Además de su función vital en la producción de oxígeno, los océanos albergan una gran diversidad de ecosistemas marinos, que son cruciales para mantener el equilibrio ecológico. Estos ecosistemas no solo sostienen a miles de especies, sino que también desempeñan un papel fundamental en el sustento de los seres humanos, proporcionando alimentos y recursos energéticos, entre otros beneficios.

Sin embargo, la intervención humana ha causado un daño significativo en los océanos, llevando a la extinción de numerosas especies y poniendo en peligro los ecosistemas marinos. Por ello, el Día Mundial de los Océanos también es un llamado a la acción para concienciar sobre la necesidad de cuidar y preservar estos importantes recursos, asegurando su salud para las futuras generaciones.

¿Por qué se celebra esta festividad en España?

¿Cómo celebrar Día Mundial de los Océanos?

Para celebrar el Día Mundial de los Océanos, se pueden organizar actividades de limpieza en playas y cuerpos de agua, involucrando a la comunidad en un esfuerzo conjunto por eliminar la basura y desperdicios que dañan los ecosistemas marinos. Además, se pueden realizar charlas y talleres educativos sobre la importancia de los océanos y las amenazas que enfrentan, fomentando una mayor conciencia sobre la necesidad de proteger estos recursos vitales.

También es fundamental incentivar la reducción del uso de plásticos y promover la adopción de prácticas sostenibles en la vida diaria. Participar en campañas globales que aboguen por políticas que protejan los océanos y apoyar a organizaciones que trabajen en la conservación marina son formas efectivas de contribuir a la salud de nuestros océanos y, en consecuencia, del planeta.