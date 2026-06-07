En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización del Litecoin este domingo, 7 de junio de 2026 a las 12 horas en España es de 48,43 euros. Esta cifra refleja una variación del -3,56% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días consecutivos, con un dato de -1 en crecimiento. Esto indica que hay un aumento en su valor en el mercado, lo que podría atraer más interés de los inversores.

En la última semana, Litecoin registró una caída del 11.28%, lo que confirma una tendencia bajista que en el último año acumula un descenso del 61.29%. Esta evolución implica una rentabilidad claramente negativa para quienes han mantenido la criptomoneda, reflejando deterioro de precios, volatilidad elevada y riesgo significativo para estrategias tanto de corto como de largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana es del 44.10%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 52.99%.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 48,4 euros.