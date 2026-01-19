Vox rompe las negociaciones con el PP en Extremadura para la investidura de Guardiola.

Vox ha comunicado a través de un correo electrónico al Partido Popular la ruptura de las negociaciones que mantenían en Extremadura, a veinticuatro horas de la constitución del Parlamento regional, según fuentes populares.

En dicho correo electrónico, Vox “no informa de los motivos de la ruptura”, han añadido las mismas fuentes, que han reconocido su sorpresa por esta decisión.

Sin embargo, fuentes de la dirección nacional del partido que lidera Santiago Abascal hablan de “paralización” de las conversaciones iniciadas con el PP para una nueva investidura de la popular María Guardiola, y no de ruptura, al entender que eso sería definitivo.

El partido de Abascal ha suspendido las conversaciones con el PP en Extremadura para investir a la presidenta en funciones, María Guardiola. Más detalles. Fuente: EFE Samuel Sánchez

Las conversaciones entre ambas formaciones se habían iniciado la semana pasada, con un primer encuentro para explorar un acuerdo de gobierno.

En la mesa negociadora, Vox estaba representado por su secretaria general adjunta, Montserrat Lluis, y por el candidato autonómico Óscar Fernández, mientras que por el PP participaron María Guardiola y el consejero de Presidencia en funciones, Abel Bautista.