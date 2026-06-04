Hacienda pone en marcha los Presupuestos de 2027 y busca cerrar acuerdos antes de llevarlos al Congreso. Fuente: IA.

El Gobierno de España dio el primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2027. El ministro de Hacienda, Arcadi España, anunció que este viernes se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden de elaboración de las cuentas públicas, con la intención de presentar un proyecto previamente negociado con los distintos grupos parlamentarios.

Durante su primera comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso, el titular de la cartera económica aseguró que el Ejecutivo quiere alcanzar consensos antes de registrar el proyecto presupuestario. Según explicó, el objetivo es facilitar la aprobación de unas cuentas que serían las primeras presentadas durante la actual legislatura.

La publicación de la orden y la actualización del cuadro macroeconómico prevista para junio activarán formalmente el proceso presupuestario. En una primera etapa se desarrollarán los trabajos internos dentro del Gobierno y posteriormente comenzarán las negociaciones con las fuerzas políticas en las distintas fases de tramitación.

¿Qué incluirán los Presupuestos de 2027?

Arcadi España adelantó que las futuras cuentas tendrán un marcado componente social y estarán orientadas a ampliar derechos, reforzar el Estado del bienestar y continuar la reducción del déficit y de la deuda pública.

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Uno de los ejes principales será la vivienda . El ministro aseguró que el proyecto contemplará el mayor esfuerzo de inversión pública en vivienda de la historia democrática española, una de las prioridades que el Ejecutivo pretende destacar en los próximos años.

Además, el Gobierno busca incorporar en los presupuestos avances vinculados con la reforma del sistema de financiación autonómica, una cuestión pendiente desde hace más de una década. En este sentido, España insistió en que la intención es que el nuevo modelo pueda entrar en vigor el 1 de enero del próximo año.

El ministro también pidió colaboración a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para participar en las reuniones bilaterales que el Ejecutivo ha propuesto con el objetivo de alcanzar un acuerdo amplio sobre esta reforma.

¿Qué críticas recibió el anuncio del Gobierno?

El anuncio no estuvo exento de cuestionamientos por parte de varios socios parlamentarios. Desde el PNV, la diputada Idoia Sagastizábal se preguntó si la iniciativa responde a un intento de prolongar la legislatura, mientras que ERC vinculó el movimiento con un posible escenario de precampaña electoral.

Por su parte, el BNG reclamó al Ejecutivo que afronte con seriedad la elaboración de las cuentas públicas y desde Sumar solicitaron fijar un calendario concreto para la presentación del proyecto.

MADRID, 30/04/2026.- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el pleno del Congreso que debate y vota las dos enmiendas a la totalidad que han presentado PP y Vox a la reforma constitucional que propone el Gobierno para blindar en la carta magna el aborto en la sanidad pública, a través del artículo 43 que recoge el derecho a la protección de la salud. EFE/ Zipi Aragon Fuente: EFE ZIPI ARAGON

Las críticas también llegaron desde la oposición. El Partido Popular calificó el anuncio como una operación publicitaria ante la cercanía de futuras citas electorales, mientras que Vox desafió al ministro a comprometerse públicamente a presentar los presupuestos y a asumir responsabilidades políticas en caso de incumplimiento.

Durante la sesión, Arcadi España también defendió las medidas económicas adoptadas para reducir el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre los precios. Aunque sostuvo que las iniciativas han contribuido a contener la inflación, reconoció que algunas podrían necesitar prórrogas o nuevas actuaciones, siempre tras un proceso de diálogo con los grupos parlamentarios y los agentes sociales.