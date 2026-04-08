De cara a la inminente aplicación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, Uruguay empieza a trazar su estrategia de inserción internacional. Durante el evento “Grow with Spain”, organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio en Uruguay, el funcionario sostuvo que el país ibérico puede funcionar como una plataforma estratégica. La cercanía cultural, los lazos históricos y el conocimiento del mercado europeo posicionan a España como un socio central en esta nueva etapa de apertura comercial. El planteo de Uruguay no es casual. España ha atravesado un proceso de transformación económica que la convirtió en un actor dinámico dentro de Europa, con fuerte presencia en América Latina. Además, el acuerdo permitirá una reducción significativa de aranceles desde el 1 de mayo, lo que mejora la competitividad de productos uruguayos ya instalados en Europa. Sin embargo, el desafío no se limita a “vender más de lo mismo”. El gobierno insiste en la necesidad de diversificar exportaciones y ampliar la oferta para captar nuevas oportunidades. En ese contexto, Uruguay busca aprovechar su experiencia previa en procesos de reconversión productiva. El caso del vino tannat aparece como ejemplo de cómo un sector puede reinventarse, construir una marca país y competir en mercados exigentes. El propio gobierno reconoce que la apertura no traerá beneficios automáticos para todos. La llegada de empresas europeas al Mercosur generará una competencia más intensa en varios sectores productivos, lo que podría afectar a industrias locales menos preparadas. Ante este escenario, Alejandro Sánchez remarcó la importancia de implementar políticas públicas que acompañen a los sectores más vulnerables. La clave estará en facilitar la reconversión empresarial, promover la innovación y evitar que el impacto negativo se concentre en determinadas áreas de la economía. El desafío, en definitiva, será equilibrar oportunidades y tensiones. Uruguay apuesta a que este acuerdo se traduzca en mayor inversión, crecimiento y acceso a mercados de alto valor, sin perder de vista que todo proceso de apertura implica costos que deberán ser gestionados con precisión.