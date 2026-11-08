Desde el inicio de su campaña, Javier Milei ha usado los viajes estrátgicamente: va hacía aquellos lugares que pueden significar un mensaje político o la búsqueda de alianzas. Solo en octubre de este año, pasó por Estados Unidos, París, Brasil y España.

En Madrid lo esperaba una campaña electoral que quería apuntalar, y antes había apoyado a Flavio Bolsonaro en Brasil. Milei creía que así se afirmaba como referente de la derecha mundial. Pero, según el último informe de Ad Hoc, las redes respondieron con una discusión enorme y muy negativa.

El fin del refugio

Durante 2026, el Gobierno usó la agenda internacional para sostener el protagonismo de Milei y correr el foco de los problemas domésticos. Esa estrategia funcionó mientras su propia comunidad digital empujaba la conversación. En octubre, la fórmula dejó de rendir.

El informe lo resume sin vueltas: “La agenda internacional dejó de ser refugio”. Antes, la comunidad libertaria ensalzaba al Presidente como figura global. Ahora las comunidades adversas disputan ese territorio, y Milei ya no juega solo.

La agenda internacional dejó de favorecer a Milei frente a críticas opositoras. Reuters

El impacto de Brasil

La elección brasileña fue el eje internacional más fuerte de la conversación sobre Milei. Entre los diez términos más asociados al Presidente aparecen Flavio Bolsonaro, Lula, Brasil, Trump, Estados Unidos y España. Brasil ocupó buena parte de la segunda quincena de octubre.

Milei apoyó de forma explícita a Flavio Bolsonaro y criticó personalmente a Lula, hoy presidente reelecto. Las comunidades brasileñas politizadas lo convirtieron en foco de críticas. El Presidente argentino dejó de ser espectador y pasó a protagonizar una campaña ajena.

El informe marca cuatro momentos brasileños en octubre:

5 de octubre: en la primera vuelta de las elecciones en Brasil , la imagen de Milei registró un pico de 41,6% de negatividad.

24 de octubre: tras las declaraciones de Milei sobre Lula y la campaña electoral, la negatividad llegó a 63%, el pico más alto de los cuatro momentos.

26 de octubre: con las repercusiones de la victoria de Lula , la negatividad se ubicó en 58,5%.

28 de octubre: con la fuga de Flavio Bolsonaro, la negatividad bajó a 47,6%.

El factor Lula

El dato más contundente del informe aparece en portugués. Durante octubre se registraron 731.000 menciones a Milei en ese idioma, el 11,5% de todas las que recibió en el mes. Brasil pesó mucho en su conversación digital.

Pero el volumen no fue lo más grave. El 60% de esas menciones fue negativo, frente al 51% de la conversación general. La conversación en portugués fue nueve puntos más negativa que el promedio.

España, el segundo frente

En España, Milei viajó en plena precampaña. Lo acompañó el canciller Pablo Quirno, y la agenda combinó política y empresas. El destino era tan político como diplomático.

El 21 de octubre, día del viaje, el informe registra 58% de negatividad. Esa cifra supera siete puntos el promedio general del mes. La exposición en el exterior no neutralizó el desgaste interno: lo acompañó.

El viaje de Milei a España coincidió con mayor negatividad y desgaste interno. Fuente: EFE Rodrigo Jiménez

Una negatividad que se contagia

El informe plantea que Milei ya no habita solo su propia comunidad digital. Buscó sostenerse como referente de la derecha mundial, pero su exposición activó a las comunidades opositoras de Brasil y España. La internacionalización de su figura internacionalizó también la negatividad.

Los cruces con líderes extranjeros movieron volumen: 621.000 menciones conjuntas con Flavio Bolsonaro, 578.000 con Lula, 408.000 con Trump y 65.000 con Pedro Sánchez. La mención con Sánchez fue la más negativa: 55%. Con Bolsonaro llegó a 50%, con Trump a 48% y con Lula a 47%.

Un contexto doméstico que no ayuda

La pérdida del refugio llega en un mal momento. Octubre fue el noveno mes consecutivo con balance negativo. La negatividad subió cinco puntos y la positividad cayó tres respecto de septiembre. Las menciones llegaron a 6,3 millones, por debajo del promedio de 6,5 millones desde enero de 2025.

El deterioro se concentró al final. Cinco de cada diez menciones se produjeron en los últimos doce días del mes, y los picos arrancaron el 19 de octubre. Ese día, Milei preguntó cómo hacen quienes no llegan a fin de mes: 54,6% de negatividad.

El balance deja una paradoja. La agenda que debía alejar la conversación de los problemas locales terminó sumándose a ellos. El frente interno desgasta y el externo dejó de compensar.

El informe llega a una conclusión clara: la agenda internacional dejó de ser un refugio para Milei. Su protagonismo en Brasil y España cosechó más críticas que aplausos. Lo que antes le servía para escapar de los problemas locales ahora le suma desgaste.

La principal evidencia es el caso Lula. Milei apoyó a Flavio Bolsonaro y atacó al presidente brasileño, y el 60% de las menciones en portugués fueron negativas, nueve puntos más que el promedio general. Esa confrontación sumó a comunidades políticas brasileñas al debate y elevó el componente negativo.

Nada de esto significa que Milei haya perdido protagonismo. Sigue en el centro, pero ya no garantiza conversación positiva. Su exposición internacional todavía genera mucho volumen, pero ahora también amplifica a sus comunidades opositoras.