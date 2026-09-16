En esta noticia Qué pide exactamente la Eurocámara

El Parlamento Europeo urgió este miércoles a que se lleve a cabo una “investigación independiente y exhaustiva” sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio, con el objetivo de “aclarar la responsabilidad de la planificación y la ejecución” de lo ocurrido y “determinar los objetivos perseguidos”.

La petición se recoge en una enmienda a un informe sobre guerra híbrida y protección de las fronteras de la Unión, que salió adelante con 435 votos a favor, 209 en contra y 13 abstenciones.

El texto condena lo que califica como un “ataque a la frontera meridional de la Unión” y lamenta “el uso de los flujos migratorios irregulares como instrumento de guerra híbrida” contra un Estado miembro.

Las claves de la discusión política sobre la inmigración en Ceuta. EFE / EPA / Christophe Petit Tesson

Qué pide exactamente la Eurocámara

Es importante precisar el alcance de la resolución: el Parlamento Europeo pide investigar para aclarar responsabilidades y objetivos, pero no da por probado quién estuvo detrás ni atribuye oficialmente lo ocurrido a ningún país. Lo que reclama es precisamente esa investigación que determine qué pasó y con qué intención.

En la misma votación decayeron dos enmiendas de los Patriotas por Europa, la familia política de Vox, que pedían revisar la financiación europea a Marruecos para la gestión migratoria y adoptar “medidas restrictivas” contra los responsables si se confirmaba el papel de Rabat.

En una decisión llamativa, el PP español se desmarcó del resto de su familia política europea para votar a favor de esas dos enmiendas de Vox, mientras que los demás populares europeos votaron en contra, junto a socialdemócratas, liberales, verdes e izquierda.

En cuanto a la enmienda que sí prosperó, no se solicitó voto nominal, por lo que no consta quién votó a favor o en contra. Fuentes del PSOE, no obstante, indicaron a EFE antes de la votación que se posicionarían en contra de pedir la investigación, entre otros motivos porque no se ha hecho el mismo reclamo en otras crisis migratorias.

Las declaraciones de Von der Leyen con respecto a la crisis migratoria en Ceuta. EFE

El mensaje de Von der Leyen: “Ceuta es España, Ceuta es Europa”

La jornada dejó también un gesto de apoyo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se dirigió directamente al pueblo español durante su discurso del Estado de la Unión. “La frontera de Ceuta es una frontera europea. Porque Ceuta es España. Ceuta es Europa. Y Europa estará a vuestro lado”, afirmó.

Von der Leyen anunció además que Bruselas permitirá una mayor flexibilidad en la gestión de la migración y el asilo en situaciones de emergencia en las que los flujos migratorios “se orquestan y se utilizan como arma”, como sucedió en Ceuta. Defendió el Pacto sobre Migración y Asilo como “única solución posible” y avanzó un “nuevo marco europeo de respuesta ante emergencias”, que solo se activaría bajo “criterios estrictamente definidos”.

El debate político en España: el Tratado de Amistad con Marruecos

La crisis mantiene también un intenso pulso político en España. El PP ha aclarado que no apuesta por romper el Tratado de Amistad con Marruecos, como pide Vox, y defiende seguir impulsando las relaciones diplomáticas con “pasos intermedios”. Fuentes del partido señalan que ni siquiera se ha llamado a consultas al embajador español en Rabat.

La postura del PP contrasta con la de Vox, que reclama suspender de inmediato ese tratado (firmado en 1991) si Marruecos no rectifica sus “actuaciones hostiles”.

El asunto llega después del cara a cara en el Congreso entre Feijóo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que el líder del PP reprochó al jefe del Ejecutivo no responder cuándo habló por última vez con las autoridades marroquíes. “Mis preguntas han sido clarísimas y su silencio es una vergüenza”, afirmó Feijóo.

Con información de: EFE