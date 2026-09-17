Kylian Mbappé explica por qué tapó el mensaje de apoyo a Ceuta: "Quería tener también un gesto con los inmigrantes que han muerto".

Kylian Mbappé ha explicado por qué ocultó parte del lema de apoyo a Ceuta antes del Elche-Real Madrid: quería expresar también su recuerdo a los inmigrantes fallecidos. El delantero francés ha insistido en que su gesto no suponía ningún rechazo a los ceutíes, en plena polémica por una campaña privada surgida tras la crisis migratoria de finales de julio.

El futbolista dobló la camiseta con el mensaje “Todos somos caballas” porque, según ha explicado, quería solidarizarse con Ceuta sin “priorizar sufrimientos” sobre los inmigrantes que han perdido la vida. Vinicius Júnior e Ibrahima Konaté hicieron el mismo gesto antes del encuentro de Liga en el Martínez Valero.

Kylian Mbappé durante el encuentro de la polémica: Real Madrid vs Elche. EFE

Qué ha dicho Mbappé sobre su gesto

El delantero ofreció sus primeras explicaciones al diario AS. “Tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Pero también quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que están en condiciones duras”, afirmó.

Mbappé reconoció que su decisión podía malinterpretarse. “Era una posición difícil, porque al final la gente puede pensar que estoy contra la gente de Ceuta, pero no, absolutamente no”, señaló.

Y añadió que no quería establecer jerarquías entre tragedias: “No quiero meter prioridad en el sufrimiento. Hay gente que sufre y me da mucha pena verlo. Pretendo dar un mensaje de positividad y de paz, y espero que esto se solucione rápido”.

Los tres jugadores del Madrid saltaron al césped con la prenda parcialmente doblada: se leía “Todos somos caballas”, pero no la continuación, “Ceuta y sus caballeros de la mar”. Tras posar para la foto, fueron los primeros en quitarse la camiseta.

La polémica por el gesto de Mbappé en medio de las tensiones en Ceuta. EFE

De dónde surgió la campaña “Todos somos caballas”

La iniciativa se articuló en torno al término “caballas”, el apelativo popular de los habitantes de Ceuta, con la consigna “Ceuta no está sola”, después de que decenas de miles de personas cruzaran desde Marruecos a finales de julio y provocaran una crisis en el enclave.

La propuesta no partió de una institución pública, sino de la Asociación Valenciana de Empresarios, que la lanzó el 11 de septiembre. La entidad está presidida por Vicente Boluda Fos, empresario y expresidente interino del Real Madrid en 2009. Algunos clubes se sumaron, pero otros se desmarcaron.

El Barcelona también rechazó adherirse cuando el Levante se lo propuso, al considerarla una iniciativa “ajena al club” y defender la libertad de expresión tanto de quienes se manifiestan como de quienes prefieren no hacerlo.

La polémica sobre la libertad de expresión

El gesto de Mbappé, Vinicius y Konaté ha recibido críticas de partidos de derechas y del presidente de LaLiga, Javier Tebas, que sostuvo que las camisetas formaban parte de un acto de club, no de una manifestación individual. “Que todo el equipo entre con la camiseta puesta es una tradición arraigada. Entrar con una camiseta doblada equivale a entrar sin camiseta”, afirmó.

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo, atribuyó en cambio el incidente a un problema de información previa. “Creo que estaban mal informados y que los compañeros no tenían toda la información. Hay libertad de expresión, lógicamente, pero creo que es un fallo de informar”, declaró. La propuesta de saltar al campo con las camisetas partió del Elche como equipo local y fue aceptada por el Real Madrid.