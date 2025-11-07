En una rueda de prensa en la cumbre del clima que se celebra en Belém, Brasil, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado elecciones en la Comunidad Valenciana para romper con la “mayoría parlamentaria negacionista” de PP y Vox que ha “banalizado, frivolizado y debilitado la respuesta desde la comunidad a los efectos de la emergencia climática”.

Su comparecencia llega dos días después del ultimátum de Junts, que ha amenazado con retirar su apoyo a todas las leyes en tramitación y bloquear la legislatura.

"Lo que está pidiendo el PSOE son elecciones para romper esa mayoría negacionista y para que pueda haber un futuro diferente, más comprometido, con la ciencia, con la razón, con políticas políticas que incrementan la seguridad de la comunidad valenciana ante la emergencia climática”, señaló.

Sánchez anuncia más fondos ante el cambio climático y el riesgo de sus negacionistas

El presidente del Gobierno español anunció una contribución añadida por parte de España de 45 millones de euros a la lucha contra el cambio climático y ofreció a su país avanzar en ese camino y hacer frente al riesgo que suponen los negacionistas.

El jefe del Ejecutivo inició su intervención asegurando que el cambio climático mata y poniendo como ejemplo la dana que azotó a la Comunidad Valenciana hace ahora un año y que provocó 237 víctimas mortales.

A ello se sumó la ola de incendios forestales que el pasado verano afectó a España y a otros países. Todo ello le llevó a insistir en que la emergencia climática mata a las personas y en que eso no es ideología, sino ciencia.

Por ello lamentó que haya aún quienes niegan o relativizan su impacto, aunque asumió que “no hay evidencia empírica, por abrumadora que sea, capaz de hacer cambiar la opinión a quien ha elegido ponerse una venda en los ojos”.

Ante ello, se dirigió a quienes sí creen en la ciencia y “tienen el coraje moral de dar la batalla”, a quienes “no se rinden ni se regulan por cálculo político o por miedo a ser devorado por fuerzas negacionistas”.

“A todos ellos quiero decirles que pueden contar con España. Y lo hacemos por convicción moral, porque nosotros sí honramos la palabra dada, pero sobre todo porque creemos en la transición verde como un motor de crecimiento y de transformación”, añadió.

Sánchez recordó que desde que es presidente del Gobierno, en 2018, España ha aumentado un 140% su capacidad instalada de energía solar y de energía eólica y ha multiplicado exponencialmente su capacidad de autoconsumo.

Por ello consideró que la economía española es una de las que más crece de todas las de la OCDE al tiempo que demuestra que es posible hacerlo mientras se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero.

Con información de EFE