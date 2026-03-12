La guerra en Irán ya empieza a generar preocupación económica en Europa y en España. El aumento de la tensión geopolítica, el posible encarecimiento de la energía y la incertidumbre en los mercados han llevado al Gobierno de España a analizar medidas para amortiguar sus efectos sobre familias y empresas. El Ejecutivo mantiene conversaciones con grupos parlamentarios, agentes sociales y sectores especialmente afectados para definir un plan que permita responder con rapidez si el impacto económico del conflicto se intensifica. Algunas medidas podrían aprobarse en los próximos días, aunque el paquete completo todavía está en fase de negociación. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aseguró que el Ejecutivo trabaja con la intención de aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes un decreto ley con medidas destinadas a mitigar el impacto económico del conflicto. La iniciativa formaría parte de un plan más amplio que el Gobierno analiza junto a diferentes actores políticos y sociales. Sin embargo, desde el área económica del Ejecutivo evitan fijar plazos cerrados. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicó que el Gobierno continúa trabajando en el texto y que el objetivo es cerrar el contenido lo antes posible tras escuchar las aportaciones de los sectores afectados. “Trabajamos para cerrar el texto con las medidas con la mayor celeridad posible”, señaló el ministro tras una reunión con patronal y sindicatos. El Ejecutivo ha iniciado una ronda de contactos con formaciones políticas, organizaciones empresariales y sindicatos para perfilar las medidas que integrarán el plan. La intención es que la respuesta económica tenga respaldo político y contemple las necesidades de los sectores más expuestos al impacto de la guerra. En la misma línea, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, subrayó que el objetivo es aprobar el plan “lo antes posible” y destacó que lo importante es contar con un paquete de medidas que proteja de forma efectiva a la ciudadanía frente a las consecuencias económicas del conflicto. Mientras tanto, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, defendió también la necesidad de actuar con rapidez. Según explicó, si las medidas pueden aprobarse el martes sería lo deseable, aunque recalcó que lo importante es que el plan llegue cuanto antes. “Si puede ser este martes, es nuestra preferencia, pero en cualquier caso, cuanto antes, mejor”, afirmó. Dentro del Gobierno existe consenso sobre la necesidad de preparar un plan de respuesta ante las consecuencias económicas de la guerra en Irán, pero también cautela sobre los tiempos. Fuentes del Ejecutivo reconocen que resulta poco probable que todas las medidas estén listas de forma inmediata, por lo que algunas podrían aprobarse de forma anticipada mientras se termina de cerrar el resto del paquete. El debate sobre el impacto económico del conflicto llegará además al Congreso de los Diputados, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto comparecer el próximo 25 de marzo para informar sobre la situación y las decisiones que adopte el Ejecutivo. El objetivo del Gobierno es anticiparse a posibles efectos en la economía española si la guerra se prolonga. La experiencia de crisis recientes ha mostrado que conflictos internacionales pueden traducirse rápidamente en subidas de precios energéticos, presión sobre los mercados y mayor incertidumbre económica, por lo que el Ejecutivo busca tener herramientas listas para reaccionar si la situación se agrava.