Durante este sábado, María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, expresó que ya están preparando un “paquete de medidas” ante las consecuencias económicas de la guerra en Irán que están afectando a España. Así lo confirmó a través de declaraciones con los medios después de una reunión en Algeciras (Cádiz) con la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar. Justamente, adelantó que las medidas serán de “diferente intensidad”, según la suba de los precios. De acuerdo con la funcionaria sevillana, estas nuevas medidas impactarán principalmente al transporte y la agricultura, a los que tiene en cuenta como “dos sectores especialmente importantes”. De esta manera, se sumarán al “escudo social” y se aprobará “cuando las circunstancias de la estabilidad de los precios” indiquen “que las medidas son las adecuadas para ese momento”. A su vez, remarcó la importancia de obtener un “abaratamiento del coste energético”. Mientras tanto, señaló que “habrá que seguir bien cómo evoluciona el precio del barril”, por lo que las nuevas intervenciones protegerán a “la industria y a las rentas españolas”. En ese sentido, manifestó que se celebrará un Consejo Europeo la semana próxima, en donde se discutirán “las medidas globales que se van a adoptar en Europa” y España estará “muy en el paraguas” en los debates. Y es que sostuvo que existen “limitaciones en determinadas materias primas, como en el combustible”, por las que “Europa tiene que marcar una señal para que nosotros podamos continuarla”. Por último, Montero pidió por una “desescalada del conflicto” y que los protagonistas “se sienten a dialogar” para que la diplomacia establezca “las relaciones internacionales” y no “la ruptura del derecho internacional” que “protege sobre todos los derechos humanos en el conjunto del planeta”. “Así que estamos preparados, pendientes de que los precios marquen que efectivamente es el momento, que será el martes, y si no es el martes, pues será o al día siguiente o al otro o al otro, cuando realmente tengamos esa seguridad”, concluyó la vicepresidenta. Fuente: EFE.