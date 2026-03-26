En una declaración institucional desde La Moncloa, Sánchez confirmó el ascenso de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y el nombramiento de Arcadi España como ministro de Hacienda. En paralelo, el Congreso de los Diputados aprobó el decreto de ayudas destinado a mitigar las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio. La iniciativa contó con el respaldo del oficialismo y sus aliados, mientras que parte de la oposición optó por la abstención o el rechazo, en un escenario político marcado por diferencias estratégicas. Carlos Cuerpo, hasta ahora al frente del Ministerio de Economía, se consolida como una de las figuras técnicas más influyentes del gabinete. Su recorrido profesional en instituciones europeas y su perfil académico lo ubican como un actor clave en la continuidad de la política económica. Sánchez resaltó su desempeño y lo calificó como un profesional de gran capacidad técnica. La designación busca fortalecer la conducción económica en un contexto internacional exigente, donde la estabilidad y la credibilidad resultan determinantes. El nombramiento también introduce un cambio en la estructura del Gobierno. Desde 2018, el cargo de vicepresidente primero había estado en manos de mujeres, lo que marca una nueva etapa en la composición del Ejecutivo. Arcadi España asume el Ministerio de Hacienda con experiencia en gestión pública y articulación territorial. Su paso por la administración valenciana, bajo el liderazgo de Ximo Puig, y su rol reciente como secretario de Estado consolidan su perfil político y técnico. El nuevo ministro deberá enfrentar desafíos inmediatos, entre ellos la implementación de medidas frente al impacto económico internacional y la continuidad de la política fiscal. La coordinación con comunidades autónomas y gobiernos locales será uno de los ejes centrales de su gestión. Sánchez subrayó que durante la etapa de Montero se alcanzaron niveles históricos de financiación para territorios y entes locales, además del cumplimiento de los objetivos de déficit. En ese marco, la transición en Hacienda se presenta como un intento de sostener esa línea de gestión en un escenario económico complejo.