El Ministerio de Hacienda de España ha optado por endurecer sus controles, por lo que procederá al bloqueo y la baja de cuentas bancarias y tarjetas de crédito pertenecientes a personas que figuren en su "lista negra". La Agencia Tributaria actuará contra quienes acumulen deudas superiores a 600.000 euros o tengan historial de incumplimientos reiterados. Esta decisión, que afectará a miles de ciudadanos en todo el territorio español. Hacienda ha detallado que las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de los contribuyentes que presenten grandes deudas o antecedentes reiterados de incumplimiento serán las primeras en ser bloqueadas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que esta acción se dirige principalmente a quienes adeuden más de 600.000 euros y que han ignorado los requerimientos de la Agencia Tributaria. La nueva normativa permitirá congelar totalmente las operaciones financieras de los afectados, no podrán realizar transferencias, ingresar dinero ni efectuar pagos, y sus tarjetas de crédito y débito quedarán inutilizadas. Además, Hacienda ha anunciado que también tomará medidas contra aquellos ciudadanos “de riesgo”, incluso si su deuda es inferior, siempre que hayan sido objeto de varios avisos no atendidos. Para no verse afectados por esta nueva medida, los contribuyentes deberán actuar de inmediato y seguir una serie de recomendaciones: Regularizar las deudas: abonar los importes pendientes con la Agencia Tributaria antes de que se proceda al bloqueo.Atender todos los requerimientos: responder de forma ágil a las notificaciones enviadas por Hacienda.Solicitar facilidades de pago: en caso de no poder abonar toda la deuda, es posible solicitar un fraccionamiento o aplazamiento.Revisar el estado fiscal: consultar periódicamente la situación tributaria para detectar cualquier incidencia a tiempo.