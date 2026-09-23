Sánchez llega a Nueva York: Ceuta, la economía y la IA como ejes de su agenda en la ONU

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó este lunes a Nueva York para participar en el nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, con una agenda centrada en la cuestión migratoria de Ceuta, el modelo económico español y los retos de la Inteligencia Artificial (IA), según informó EFE.

Sánchez viajó desde Madrid junto al resto de su delegación en un Airbus A310 que aterrizó en Nueva York de acuerdo con lo previsto, después de que los problemas de tráfico aéreo llevaran a barajar la posibilidad de que el vuelo tuviera que aterrizar en Boston.

Esta será la novena participación del jefe del Ejecutivo español en la apertura de un periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas y la última durante su actual mandato, ya que para el próximo periodo se habrán celebrado elecciones generales en España, según EFE.

¿Qué lugar ocupará la migración en la agenda de Sánchez?

La cuestión migratoria tendrá un papel destacado durante la visita, especialmente por la situación de Ceuta tras las consecuencias de la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos a finales de julio.

Según fuentes del Gobierno español citadas por EFE, Sánchez defenderá ante sus interlocutores el modelo migratorio que impulsa su Ejecutivo frente a las críticas de la oposición española y las planteadas también por otros países.

¿Qué lugar ocupará la migración en la agenda de Sánchez? Fuente: EFE.

La primera actividad del presidente del Gobierno en Nueva York será un encuentro con el secretario general de la ONU, António Guterres. Según EFE, está previsto que la cuestión migratoria y la situación de Ceuta formen parte de la conversación entre ambos dirigentes.

Sánchez también tiene previsto agradecer personalmente a Guterres la labor realizada al frente de Naciones Unidas, mientras el secretario general se encuentra en la recta final de su mandato.

Después de esa reunión, Sánchez participará junto a otros líderes internacionales y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en un foro en defensa del multilateralismo.

El presidente español también abordará esta cuestión en su intervención ante la Asamblea General el miércoles. La víspera participará en la apertura del nuevo periodo de sesiones, en una jornada en la que tomará la palabra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

¿Qué otros temas forman parte de la visita a Nueva York?

La economía española será otro de los ejes del viaje. Sánchez tiene previsto participar en un acto con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, centrado especialmente en cuestiones económicas.

En ese encuentro, según EFE, prevé poner en valor el modelo económico de España, que el Gobierno considera compatible con el crecimiento, la creación de empleos de calidad y aumentos significativos del salario mínimo.

¿Qué otros temas forman parte de la visita a Nueva York? Fuente: EFE.

La Inteligencia Artificial también tendrá protagonismo. Antes de viajar a Nueva York, Sánchez presidió en Madrid un acto en el que presentó un plan para un despliegue responsable de la IA. Durante su visita abordará los retos asociados a esta tecnología y la necesidad de proteger a los menores frente a los riesgos de las redes sociales, de acuerdo con la información de EFE.

En cuanto a la agenda con Donald Trump, el presidente estadounidense invitó a Sánchez, al igual que al resto de los jefes de delegación presentes en Nueva York, a una recepción tradicional. Sin embargo, el programa del presidente del Gobierno español no contempla su asistencia y el Ejecutivo informó de que su participación estaba pendiente por motivos de agenda.

El viaje de Sánchez concluirá el jueves en Boston, donde tiene previstas distintas actividades, entre ellas una intervención en la Universidad de Harvard, según informó EFE.