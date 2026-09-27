Pedro Sánchez asegura que el Gobierno está preparando un nuevo decreto: “Por Maricarmen y por los millones de españoles que sufren la crisis de la vivienda”.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo trabaja para llevar al Consejo de Ministros del próximo martes un nuevo real decreto sobre vivienda. El objetivo, según ha explicado, es “aliviar la situación de emergencia habitacional que viven millones de españoles”.

Durante un acto político celebrado en Getafe (Madrid), Sánchez ha vinculado el anuncio con el caso de Maricarmen, la mujer que fue desahuciada de su vivienda esta semana en Madrid. El presidente ha pedido a los grupos parlamentarios un último esfuerzo para que la norma pueda ser convalidada en el Parlamento, informó este domingo la agencia de noticias EFE.

Sánchez pide apoyo parlamentario para el nuevo decreto de vivienda

El presidente del Gobierno ha recordado que Maricarmen le pidió medidas para proteger a los inquilinos y se ha dirigido directamente a ella durante su intervención: “ Yo, Maricarmen, tengo un mensaje para ti. El Gobierno está trabajando contra reloj para llevar el próximo martes el real decreto ley sobre vivienda, y pido a los grupos parlamentarios un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento ”.

Sánchez ha defendido que el acuerdo debe alcanzarse “por Maricarmen y por los millones de españoles que sufren la crisis de la vivienda”, y ha añadido: “no es una cuestión de ideología, es una cuestión de humanidad”. El jefe del Ejecutivo también ha criticado al PP y Vox por haber votado en contra del anterior real decreto de vivienda, que, según ha afirmado, habría impedido el desalojo de Maricarmen.

Asimismo, ha reclamado al Gobierno madrileño que se reúna con los alcaldes socialistas para aplicar las medidas aprobadas en materia de vivienda, entre ellas la congelación de alquileres en zonas tensionadas.

Sánchez asegura que el Gobierno trabaja para aprobar un decreto sobre vivienda el martes. Shutterstock

Sánchez vincula la vivienda con el coste de vida y la economía

Durante su intervención, Sánchez también ha relacionado la situación habitacional con el encarecimiento del coste de vida. El presidente ha asegurado que el Gobierno aprobará el próximo martes una prórroga de las medidas del escudo social hasta final de año por las consecuencias de la guerra en el Golfo.

Además, ha defendido la evolución económica de España y ha señalado que la OCDE ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento para el país. El PP, por su parte, ha planteado bajar impuestos, aumentar la productividad y recuperar el poder adquisitivo de las familias como parte de su decálogo económico.

Entre sus propuestas también figuran medidas sobre energía, infraestructuras y competitividad, como mantener la vida útil de las centrales nucleares, eliminar el impuesto de generación eléctrica y crear planes de inversión y eficiencia energética.

Sánchez asegura que el Gobierno trabaja para aprobar un decreto sobre vivienda el martes. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El PP plantea construir un millón de viviendas en cuatro años

El anuncio del Gobierno se produce el mismo día en que el Partido Popular ha presentado un decálogo de reformas económicas que incluye varias propuestas relacionadas con el acceso a la vivienda.

En ese sentido, desde el PP plantean crear las condiciones necesarias para construir un millón de viviendas en cuatro años y defienden distintas medidas para facilitar la compra y el alquiler. Estas son:

Seguridad jurídica para propietarios e inquilinos.

Una ley antiokupación.

Agilización de los trámites administrativos mediante el silencio positivo.

Medidas fiscales dirigidas a los jóvenes.

Una “hucha hogar”.

Facilitar avales públicos de hasta el 95% o el 100% para la compra de vivienda.

Reducir impuestos hasta un 60% para determinados compradores jóvenes.

El PP califica la vivienda como “el gran fracaso regulatorio español” tras “ocho años de sanchismo” y asegura que su objetivo es que España vuelva a ser “un país de pequeños propietarios donde todo el mundo pueda acceder a la compra o alquiler de una vivienda”.