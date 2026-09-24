Ayuso responde por el desahucio de Maricarmen y las protestas frente al ático de Chamberí: “No es una decisión nuestra”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido este jueves a las críticas por el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada de su vivienda, y a las protestas que se produjeron frente al ático de Chamberí adquirido por la Administración autonómica. La dirigente ha desvinculado al Gobierno regional de la ejecución del desahucio y ha defendido que se produjo por una orden judicial.

En ese contexto, Ayuso ha explicado quién tomó la decisión de comprar el polémico inmueble de Chamberí. En una entrevista en Cuatro, ha asegurado: “ Fue de mi equipo, pero a mí no me pareció mal ”. El ático, adquirido en abril y puesto a la venta por segunda vez esta semana por 6,7 millones de euros, continúa rodeado de dudas sobre el origen de la operación, informó la agencia de noticias EFE este jueves.

Ayuso atribuye a su equipo la decisión de comprar el ático de Chamberí

El origen de la compra del ático continúa sin quedar completamente aclarado en la documentación publicada por la Comunidad de Madrid la semana pasada. Los 224 folios difundidos comienzan cuando Planifica Madrid, la empresa pública encargada de ejecutar la operación, ya estaba negociando la adquisición del inmueble.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y presidente del Consejo de Administración de Planifica Madrid, Miguel Ángel García Martín, ofreció dos explicaciones distintas en la Asamblea de Madrid. Primero afirmó que la empresa pública actuó en el ejercicio de sus competencias y “a petición” de su Consejería, aunque no consta documentación escrita sobre esa petición. Posteriormente sostuvo que la adquisición no fue un “encargo”, sino una actuación incluida dentro del trabajo habitual de Planifica Madrid.

El ático de Chamberí regresa a la venta por 6,7 millones tras quedar desierta la primera licitación (foto: EFE) EFE

El ático vuelve a estar en venta por 6,7 millones de euros

La operación salió a la luz el 29 de julio, cuando ‘El País’ informó de la compra realizada en abril. Inicialmente, la Comunidad de Madrid justificó que el inmueble serviría para cubrir las necesidades derivadas de las obras previstas en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia autonómica.

Ese argumento tampoco aparece mencionado en el expediente publicado posteriormente, aunque Ayuso ha vuelto a defenderlo. “Propusieron que, teniendo en cuenta que tenemos que hacer unas obras de reforma (...) temporalmente podríamos destinar ahí el despacho”, ha explicado.

El 30 de julio, la Comunidad anunció que vendería el ático y que los ingresos obtenidos se destinarían a la reconstrucción de la Sierra Oeste. La primera licitación quedó desierta y el inmueble ha salido de nuevo al mercado esta semana, con un precio de partida de 6,7 millones de euros.

La presidenta madrileña ha insistido en que el desahucio de Maricarmen fue ejecutado por la Policía Nacional a partir de una orden judicial. Fuente: EFE FERNANDO VILLAR

Ayuso desvincula a Madrid del desahucio de Maricarmen

La presidenta madrileña también se ha referido a las protestas desencadenadas tras el desahucio de Maricarmen. Este miércoles, unas 10.000 personas se concentraron frente al ático de Chamberí para reclamar el “ático de Ayuso para Maricarmen”. Ayuso ha denunciado que desde hace dos días se producen “algaradas” y una “barra libre de demagogia” en torno al caso.

La presidenta ha insistido en que el desahucio fue ejecutado por la Policía Nacional a partir de una orden judicial. “No es una decisión nuestra”, ha afirmado, y ha señalado que se trata del “cumplimiento de unas leyes que este Gobierno y sus socios han tenido ocho años para modificar”.

En otra entrevista en Cuatro, Ayuso ha señalado que Maricarmen estaba acogida a una renta antigua vinculada a la legislación de alquiler de 1964 y ha responsabilizado a los sucesivos gobiernos de no haber modificado las normas. También ha reconocido que la mujer se encuentra en una “situación vulnerable” que “hay que atender”. La Comunidad de Madrid, ha explicado, ofreció a Maricarmen una plaza en una residencia pública en dos ocasiones. “No podemos hacer otra cosa”, ha insistido.

Ayuso también ha cuestionado que las protestas se dirigieran contra el ático de Chamberí y no contra el Ministerio de Vivienda. Además, ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez y ha rechazado las acusaciones que la vinculan directamente con el desahucio.