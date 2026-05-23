Este sábado, decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid para exigir la renuncia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y reclamar la convocatoria de elecciones anticipadas.

La protesta, denominada ‘Marcha por la Dignidad’, fue organizada por Sociedad Civil Española, una plataforma que agrupa a más de 150 asociaciones y que contó con el respaldo del PP y Vox. Durante la jornada se escucharon insultos y acusaciones de corrupción dirigidas al Ejecutivo.

La protesta, que reunió a unas 40.000 personas según la Delegación del Gobierno y hasta 120.000 según los organizadores, comenzó poco después de las 10:30 en la plaza de Colón. Desde allí avanzó por la calle Génova hasta finalizar cerca de las 12:30 en el Arco de Moncloa.

En ese punto final, varios manifestantes increparon a la prensa. En particular, un equipo de Televisión Española fue obstaculizado en su labor mientras los asistentes coreaban “¡Prensa española, manipuladora!”.

La consigna de la marcha de Madrid y los momentos de tensión

Muchos participantes permanecieron concentrados en el Arco de Moncloa, entonando consignas como “Pedro Sánchez, dimisión” o “No es un Gobierno, es una mafia”. Algunos grupos intentaron acercarse al Palacio de la Moncloa, lo que provocó cortes de tráfico en calles cercanas e incluso en un carril de la A6.

Miles de personas marcharon en Madrid para pedir la dimisión del presidente Pedro Sánchez EFE

También se registraron momentos de tensión con agentes de la Policía Nacional desplegados en la zona. Los manifestantes les reprocharon una supuesta permisividad frente a la inmigración y lanzaron insultos contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Hasta el momento no se han reportado detenciones.

La marcha estuvo encabezada por una gran pancarta de Sociedad Civil Española en la que se leía ‘Contra la corrupción y la traición - Sánchez dimisión’.

Durante el recorrido, los asistentes portaron banderas de España y corearon lemas como ‘No es inmigración, es una invasión’ o ‘Reemigración si no comen jamón’, además de expresar críticas hacia el presidente del Gobierno y el ministro del Interior.

El Partido Popular estuvo presente en la marcha contra Sánchez

El Partido Popular también estuvo representado en la manifestación, con la portavoz en el Senado, Alicia García, al frente. Ante los medios, afirmó que los ciudadanos han dicho “basta ya” de levantarse cada día con una “nueva trama de corrupción”, situando “en el centro” de ellas a Pedro Sánchez.

Asimismo, reiteró que el presidente está “en el centro de todo” y lo señaló como “responsable político y el encubridor” de distintos casos, mencionando vínculos como ser “el ahijado de Zapatero, el hermano de David Sánchez, el marido de Begoña Gómez y el jefe de Ábalos y Koldo”.

Vox también participó: las declaraciones de Abascal

Vox también tuvo una destacada participación, encabezada por su líder Santiago Abascal, acompañado por otros dirigentes como el eurodiputado Jorge Buxadé. El partido desplegó una pancarta con el mensaje ‘Echar a Sánchez también es una prioridad nacional’.

Miles de personas marcharon en Madrid para pedir la dimisión del presidente Pedro Sánchez EFE

En su intervención ante los medios, Abascal aseguró que “España se encuentra secuestrada por una mafia corrupta que está empobreciendo” a la población y “promoviendo una invasión migratoria”. Además, afirmó que el presidente intentará retrasar la convocatoria electoral para “perpetuarse en el poder”, motivo por el cual defendió la importancia de este tipo de movilizaciones.

Con respecto a la “prioridad nacional”, el líder del partido recordó que lo ha defendido a lo largo de la campaña y señaló: “Yo creo que la ‘prioridad nacional’ es un asunto de sentido común para cualquier país, que los nacionales estén en primer lugar en los intereses de los políticos, pero tampoco hoy quiero insistir en este mensaje político de Vox”.

Finalmente, añadió: “Prefiero decir en el día de hoy que la ‘prioridad nacional’ de los españoles también es la expulsión de Pedro Sánchez del poder”.