La manifestación central del Primero de Mayo concluyó en Málaga poco después de las 14.00 horas con un mensaje contundente de los sindicatos: subir salarios, resolver la crisis de la vivienda y reforzar la paz mundial. Convocada por UGT y CCOO, la marcha reunió a unas 20.000 personas, según los organizadores. La movilización recorrió parte del centro de la ciudad y reflejó un clima de creciente preocupación social. El acto de cierre estuvo a cargo de los secretarios generales de ambas organizaciones, quienes pusieron el foco en la distribución de la riqueza y en la necesidad de medidas urgentes para mejorar las condiciones de vida. Durante su intervención, Pepe Álvarez planteó que es necesario que la prioridad nacional sean “las mujeres y los hombres”. En ese marco, defendió la recuperación del poder adquisitivo y nuevas herramientas de control laboral. El dirigente sindical abogó por volver a “plantar la batalla” del control horario para evitar que las empresas sigan “abusando”. Además, adelantó que si los precios continúan en alza, ambas organizaciones impulsarán una suba del salario mínimo a mitad de año. La situación de los ingresos fue uno de los ejes centrales de la jornada. Los sindicatos consideran que el nivel actual de salarios no alcanza para cubrir las necesidades básicas de millones de trabajadores. El acceso a la vivienda ocupó un lugar destacado en los discursos. Unai Sordo advirtió que “no hay mayor trinchera que no llegar a final de mes”, en referencia a las dificultades económicas que enfrentan muchas familias. El dirigente calificó como “un escándalo” la situación habitacional y aseguró que “condena” especialmente a los jóvenes. En esa línea, definió el escenario como “un polvorín social”, una de las frases más contundentes de la jornada. Por su parte, Álvarez consideró una “vergüenza” el decreto de vivienda que fue rechazado en el Congreso. Ambos coincidieron en que la problemática requiere una respuesta urgente por parte del Estado. La movilización también tuvo un fuerte componente internacional. Los sindicatos destacaron su rechazo a los conflictos armados y vincularon la jornada con la defensa de la paz. Las referencias a Palestina, Gaza, Ucrania e Irán formaron parte del mensaje político. En este contexto, Sordo advirtió sobre el riesgo de una crisis global o incluso de un conflicto bélico de mayor escala. El carácter internacional de la protesta reforzó la idea de que los problemas laborales y sociales no son aislados, sino que se inscriben en un escenario global complejo. La manifestación contó con la participación de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y de la ministra Elma Saiz. Ambas acompañaron el acto junto a dirigentes sindicales. A nivel nacional, miles de personas se sumaron a más de cien movilizaciones bajo el lema ‘Derechos, no trinchera. Salarios, vivienda y democracia’. La consigna sintetizó las principales demandas de los trabajadores. Con los reclamos instalados en la agenda pública, los sindicatos anticipan nuevas acciones si no hay avances concretos. La presión por salarios y vivienda se mantiene como uno de los principales focos del conflicto social.