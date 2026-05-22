El PP y Vox van contra Sánchez: participarán de la marcha de la Sociedad Civil para exigir su dimisión

El líder de Vox, Santiago Abascal, estará presente este sábado en Madrid en la movilización impulsada por Sociedad Civil Española, cuyo objetivo es reclamar la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como la convocatoria adelantada de elecciones generales.

Con el lema ‘¡Sánchez, dimisión ya!’, la llamada Marcha por la Dignidad tendrá su recorrido en Madrid. Así lo ha comunicado Sociedad Civil Española, organización que agrupa a más de 150 asociaciones.

Los dirigentes de Vox que participarán en la marcha contra Sánchez

Además de Abascal, participarán en la protesta el jefe de la delegación europea de Vox, Jorge Buxadé, junto con los portavoces sectoriales Isabel Pérez Moñino, Samuel Vázquez y Alberto Rodríguez Almeida .

También acudirán el secretario general del sindicato Solidaridad, Jordi de la Fuente, y los portavoces regionales de Castilla-La Mancha, Aragón y Valencia, David Moreno, Santiago Morón y José María Llanos , respectivamente.

El PP y Vox van contra Sánchez: participarán de la marcha de la Sociedad Civil para exigir su dimisión

El PP también se hace presente en la marcha de este sábado

Por su parte, fuentes del Partido Popular han confirmado que la formación enviará una representación a la movilización.

Sin embargo, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, no estará presente, ya que tiene previsto asistir al Congreso del PP de Baleares, según informó EFE.

¿De qué se trata la marcha de la Sociedad Civil de este sábado?

La plataforma Sociedad Civil Española, que reúne a más de 150 asociaciones, ha convocado para este sábado en Madrid la llamada “Marcha por la Dignidad”, con el objetivo de reclamar la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y promover un adelanto electoral.

La movilización surge en un contexto que los organizadores califican como un momento delicado, marcado por el malestar social y las críticas a la gestión del Ejecutivo.

¿Dónde será la marcha?

La protesta partirá desde la Plaza de Colón y finalizará en el Arco de Moncloa, reuniendo a ciudadanos, colectivos y asociaciones que buscan expresar su rechazo a lo que consideran una deriva política e institucional del Gobierno.

Bajo el lema “¡Sánchez, dimisión ya!”, los convocantes sostienen que la marcha pretende canalizar la indignación de una parte de la sociedad y visibilizar la presión para un cambio político.

Aunque se presenta como una iniciativa cívica, la concentración contará también con la presencia de representantes políticos, especialmente de Vox y del Partido Popular, que han confirmado su participación mediante distintas delegaciones.

De este modo, la movilización aspira a reunir tanto a la sociedad civil como a sectores de la oposición en una jornada de protesta contra el actual Gobierno.