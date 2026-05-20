Pedro Sánchez respalda a José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación y responde a Feijóo en el Congreso con un mensaje contra los atajos políticos.

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Pedro Sánchez cerró filas con José Luis Rodríguez Zapatero en una de las sesiones de control más tensas de los últimos meses en el Congreso. El presidente del Gobierno defendió la presunción de inocencia del expresidente tras su imputación en el caso Plus Ultra y respondió a la ofensiva de Alberto Núñez Feijóo con un mensaje político directo: “Al Gobierno se llega con votos, no con atajos”.

El cruce llegó después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama citara a Zapatero como investigado por presuntos delitos vinculados con organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa sobre la aerolínea Plus Ultra. Sánchez sostuvo que su Ejecutivo colaborará con la justicia y pidió respeto por el proceso judicial, mientras el PP elevó la presión y reclamó su dimisión.

Alberto Núñez Feijóo pidió la dimisión de Pedro Sánchez y elevó la presión política en la sesión de control del Congreso. EFE

Sánchez defiende a Zapatero y responde al PP en el Congreso

En su primera intervención pública tras conocerse la imputación, Sánchez expresó de forma explícita su respaldo al expresidente socialista. “Y todo mi apoyo al expresidente Zapatero”, afirmó en el hemiciclo, después de remarcar que debe respetarse la presunción de inocencia y que el Gobierno mantendrá “toda la colaboración con la justicia”.

El presidente también reivindicó la trayectoria política de Zapatero. Señaló que el expresidente “no metió a los españoles en una guerra ilegal” ni “mintió ante el peor atentado terrorista de la historia de España”, en alusión al 11M, sino que “extendió derechos y libertades”, sacó a España de la guerra de Irak y acabó con ETA. Luego endureció el tono contra Feijóo: “Lecciones de quienes tanto tienen que tapar y tantas vergüenzas que ocultar, ninguna”.

Feijóo pide la dimisión y acusa al Gobierno de manchar la Presidencia

Alberto Núñez Feijóo centró su intervención en pedir la salida de Sánchez. El líder del Partido Popular sostuvo que “solo hay que leer el auto para darse cuenta de que sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir”, una afirmación que el PP utilizó para vincular políticamente al actual Ejecutivo con las acusaciones bajo investigación.

Feijóo también acusó a Sánchez de seguir “manchando un día más” la Presidencia del Gobierno de España. En el mismo tono, afirmó que el presidente no llegó al poder “para limpiar nada”, sino “para saquearlo todo, incluso la decencia”. Sánchez, por su parte, devolvió el golpe al recordar episodios del pasado político del líder popular y le preguntó si determinadas informaciones se las facilitaba la misma persona que hablaba con Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, con sus famosos “p’alantes”.

Vox pide retirar el pasaporte diplomático a Zapatero

La presión política también llegó desde Vox, que pidió a la Audiencia Nacional retirar el pasaporte diplomático de Zapatero, prohibirle salir de España y obligarlo a comparecer periódicamente ante el juzgado. El partido alegó riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, según el escrito presentado en la causa.

En ese documento, Vox sostiene que el pasaporte diplomático vitalicio permite al expresidente desplazarse internacionalmente “con facilidades que exceden las de cualquier ciudadano ordinario”.

También menciona sus relaciones internacionales y vincula los hechos investigados con su relación con Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro y otros miembros del Gobierno venezolano. La asociación Hazte Oír también solicitó medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte, comparecencias cada 15 días, una fianza y el embargo preventivo de cuentas y productos financieros.

Sánchez descarta elecciones anticipadas y fija el horizonte en 2027

En medio del choque parlamentario, Sánchez descartó un adelanto electoral. Aseguró que las elecciones serán en 2027 y defendió que su Gobierno seguirá “p’alante” con el crecimiento económico, la creación de empleo y los avances sociales. Frente a eso, sostuvo que lo que va “para atrás” son los acuerdos del PP con la ultraderecha en los territorios donde suman mayoría.

Vox solicitó medidas cautelares contra José Luis Rodríguez Zapatero, entre ellas la retirada del pasaporte diplomático y la prohibición de salir de España. Fuente: EFE Kiko Huesca

La frase central de la jornada quedó como síntesis de la estrategia de Moncloa: “Al Gobierno se llega con votos, no con atajos”. Con esa respuesta, Sánchez buscó convertir el caso judicial en un pulso político sobre legitimidad democrática, mientras la oposición intenta instalar que la imputación de Zapatero abre una crisis mayor para el PSOE.

La causa seguirá ahora su recorrido en la Audiencia Nacional, con el expresidente citado como investigado para el 2 de junio.