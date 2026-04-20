El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado este lunes que el Ejecutivo realizará una inversión adicional de 30 millones de euros en equipos de digitalización de anatomía patológica para mejorar la detección del cáncer, una enfermedad que mata cada año a 115.000 personas en España. Según EFE, Sánchez ha hecho este anuncio en el acto de conmemoración del 40 aniversario de la Ley General de Sanidad y de reconocimiento a su impulsor, el exministro socialista Ernest Lluch, que propició la sanidad pública, universal y equitativa, “una de las grandes conquistas de nuestra democracia”, que “no cayó del cielo”. La nueva partida de 30 millones irá destinada a equipos de digitalización de anatomía patológica, aquellos que analizan las muestras, en los hospitales, lo que significa “mejorar cómo se detecta la enfermedad y cómo se decide la mejor terapia para cada paciente”. Con la digitalización se lograrán tres cosas clave: primero, que los médicos puedan combinar la información del tumor con los datos genéticos del paciente, lo cual va a permitir “afinar mucho más el diagnóstico y elegir el tratamiento oncológico para cada persona”. También, que el conocimiento “no dependa de donde vivas”, ya que los especialistas van a poder compartir esa información y esa experiencia entre hospitales, de forma que cualquier paciente, esté donde esté, tenga acceso a la mejor atención posible". Como ha explicado el jefe del Ejecutivo, los datos lo justifican: antes de que acabe el día, más de 700 personas serán diagnosticadas de cáncer en España y 316 personas fallecerán. “Son 9500 personas al mes, 115.000 al año”, pero “detrás de las cifras hay personas y frente a eso no basta con resistir; hay que “avanzar”, ha apostado. Por último, facilitará que se siga transformando la forma en que se trabaja en la medicina del cáncer, pasando “de un sistema aislado a una red mucho más conectada, donde se pueda compartir toda esa información y esa inteligencia” y donde los casos complejos se analicen conjuntamente, el seguimiento sea continuo y “la ciencia más avanzada se ponga al servicio directo de los auténticos protagonistas, que son los pacientes. “En definitiva, es invertir en tecnología para llegar antes, para aceptar más o acertar más y tratar mejor”, ha concluido Sánchez. Sobre ello, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha recalcado en declaraciones a los medios que esta inversión será “fundamental para hacer esa red de cuidado y de diagnóstico del cáncer en nuestro país” más equitativa en todo el territorio. En algunos lugares, ha explicado, “hay una altísima tecnología y en otros están más rezagados, es donde nos estamos jugando el tratamiento, el diagnóstico y los informes de anatomía patológica”. Por su parte, la Sociedad Española de Anatomía Patológica ha alertado de dicha brecha y el Gobierno ha anunciado que pretenden cerrarla con esta digitalización de sus equipos. “No puede ser que en unos lugares de nuestro país se diagnostique mejor que en otros”, ha zanjado la ministra.