Investigadores en España avanzan en nuevos enfoques para tratar tumores agresivos y mejorar la supervivencia de los pacientes.

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) lanzó una de las mayores iniciativas privadas de financiación científica en España para acelerar la investigación de tumores con baja supervivencia. El plan destina 18 millones de euros a dos proyectos de largo plazo orientados a mejorar tratamientos y resultados clínicos en pacientes con cánceres especialmente agresivos.

El programa reúne a más de 350 investigadores de distintas disciplinas en 20 provincias, con equipos distribuidos en hospitales, laboratorios y centros de investigación. La estrategia forma parte del Reto AECC 70% Supervivencia, que busca impulsar avances concretos y acortar los tiempos entre la ciencia y la práctica clínica.

Un proyecto científico busca acelerar la llegada de nuevas terapias contra el cáncer y reducir el impacto de los diagnósticos más complejos.

Cáncer de pulmón de células pequeñas: el consorcio SOSCLC-AECC busca nuevos tratamientos

Uno de los proyectos financiados se enfoca en el cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP), una de las variantes más agresivas de esta enfermedad por su crecimiento rápido, su tendencia a diseminarse temprano y la dificultad para tratarla en etapas avanzadas.La iniciativa se articula a través del consorcio SOSCLC-AECC, que agrupa a más de 300 investigadores en todo el país y está coordinado por Luis Paz-Ares (i+12 / CNIO) y Marcos Malumbres (VHIO). El objetivo es profundizar en la biología del tumor, identificar factores de riesgo y desarrollar estrategias terapéuticas más eficaces, con una mirada que integra investigación molecular, datos epidemiológicos y participación de pacientes.

Cáncer de hígado: un ensayo con inmunoterapia y cirugía para mejorar la supervivencia El segundo gran proyecto está orientado al carcinoma hepatocelular, el tipo más frecuente de cáncer de hígado, un diagnóstico que en España se estima en alrededor de 6500 casos al año. Actualmente, los tratamientos con intención curativa, como la cirugía o el trasplante, solo pueden aplicarse a cerca del 25% de los pacientes, lo que limita las opciones terapéuticas para una parte importante de los casos. La investigación se desarrollará en torno al proyecto ASPIRE-AECC, que incluye un ensayo clínico en 15 hospitales para evaluar si la combinación de dos inmunoterapias antes y después de la cirugía puede mejorar la supervivencia libre de enfermedad. Además, se utilizarán muestras de pacientes y trabajo coordinado en 10 centros de investigación para detectar biomarcadores que permitan anticipar la respuesta al tratamiento y avanzar hacia terapias más personalizadas. El proyecto está coordinado por Josep M. Llovet (Hospital Clínic-IDIBAPS) y Xosé R. Bustelo (Centro de Investigación del Cáncer, CSIC-Universidad de Salamanca).