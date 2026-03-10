El Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que regula el acceso a la sanidad pública para personas extranjeras que se encuentran en España sin residencia legal. La norma establece un procedimiento administrativo específico para reconocer el derecho a la protección de la salud y garantizar la asistencia con financiación pública. El Ministerio de Sanidad explicó que el acceso se concederá mediante una declaración responsable en la que el solicitante deberá acreditar que no dispone de cobertura sanitaria por otra vía. En este marco, el Ejecutivo definió un sistema que pretende simplificar los requisitos administrativos y evitar que la falta de documentación formal impida el acceso al sistema sanitario. La normativa también amplía la cobertura a ciudadanos españoles residentes en el exterior cuando visiten temporalmente el país. El nuevo procedimiento establece que el reconocimiento del derecho se realizará mediante una declaración responsable firmada por la persona solicitante. En ese documento deberá indicar que no cuenta con otra cobertura sanitaria y que reside en territorio español. Para acreditar la residencia, el decreto contempla distintas opciones. El empadronamiento municipal funcionará como la principal prueba, aunque también se aceptarán documentos alternativos como certificados de escolarización, facturas de suministros o informes emitidos por servicios sociales. Una vez presentada la solicitud, el sistema generará un documento provisional que permitirá acceder a la asistencia sanitaria de forma inmediata. De esta manera, la persona solicitante no tendrá que esperar a la resolución administrativa para recibir atención médica. El decreto no solo afecta a personas extranjeras sin residencia legal. La normativa también amplía el derecho a la asistencia sanitaria pública a españoles de origen que viven en el exterior. En estos casos, la cobertura se aplicará durante estancias temporales en España, así como a determinados familiares que viajen con ellos. La medida busca garantizar que estos ciudadanos puedan acceder al sistema sanitario durante visitas puntuales al país. Desde el Ministerio de Sanidad sostienen que el objetivo del decreto consiste en reforzar el principio de universalidad del sistema sanitario español y ofrecer seguridad jurídica sobre los procedimientos de acceso a la atención médica financiada con fondos públicos.