Desde la Casa Blanca, Donald Trump fue contundente acerca de las negociaciones comerciales con España ante la postura tomada por Pedro Sánchez durante los bombardeos a Irán y amenazó al país europeo con cortar “todo el comercio”. El presidente de Estados Unidos afirmó el pasado martes que España ha sido “un socio terrible” de la OTAN y advirtió de que “nadie” le dirá que no puede usar sus instalaciones. Por lo que aseguró que “va a cortar todo el comercio con España” y que “no quiere tener nada que ver” con el país. En este marco es que distintos líderes de la UE se han solidarizado con la situación de Pedro Sánchez y han mostrado su respaldo a España durante el conflicto comercial. El conflicto se desató debido a que Estados Unidos tiene dos bases militares en territorio español: una base aérea en Morón y una base naval en Rota. Ambas son coordinadas de forma bilateral, aunque desde la gestión de Sánchez les negaron su uso para atacar a Irán. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha llamado este miércoles al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, para expresarle “la plena solidaridad de la Unión Europea con España”, tras las amenazas. “La UE siempre garantizará que los intereses de sus Estados miembros estén plenamente protegidos. Reafirmamos nuestros firme compromiso con los principios del derecho internacional y con el orden internacional basado en normas en todo el mundo”, ha escrito Costa en un mensaje en redes sociales. Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, dijo este miércoles que “cualquier amenaza comercial dirigida a un Estado miembro de la Unión Europea es por definición una amenaza contra la Unión Europea”. El diplomático recordó que el Comercio es competencia de la Unión Europea, en concreto de la Comisión Europea, y que por tanto “no hay amenaza a un país particular”. Séjourné rehusó pronunciarse, sin embargo, sobre el “fondo” de la postura del Gobierno español en materia de defensa puesto que “cada país tiene su propia política interna y debates internos que son bien legítimos”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este miércoles su agradecimiento a las llamadas y mensajes de apoyo que está recibiendo por parte de los presidentes de las principales instituciones de la UE y de socios europeos como Francia ante las amenazas a España por parte de Donald Trump. Sánchez ha recibido en las últimas horas llamadas del presidente francés, Emmanuel Macron, y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, para transmitirle su apoyo y solidaridad. “Muy agradecido por las llamadas y mensajes de apoyo de Von der Leyen, Costa, Macron y otros aliados europeos”, ha escrito el jefe del Ejecutivo en las redes sociales. A ello ha añadido el mensaje de ‘No a la guerra’, que ha lanzado este miércoles en una declaración institucional con motivo de la situación en Oriente Medio, recuperando así la frase que se popularizó en 2003 por la guerra de Irak. “No a la guerra. Sí al comercio, la cooperación y la prosperidad”, ha sentenciado.