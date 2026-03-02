El Gobierno español no permitirá que Estados Unidos utilice las bases aéreas de Morón y Rota para atacar a Irán. Así lo ha asegurado la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha negado “con rotundidad” que las instalaciones andaluzas estén prestando asistencia en el marco de este conflicto, informó EFE. Durante un acto en Armilla (Granada), la titular de Defensa subrayó que la posición de España pasa por rechazar la violencia y actuar siempre dentro del marco de la legalidad internacional. “La fórmula no puede ser nunca el ejercicio de la violencia”, afirmó, insistiendo en que el convenio con Estados Unidos no ampara actuaciones unilaterales. Robles fue tajante al descartar cualquier implicación de las bases de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) en un eventual ataque estadounidense contra Irán. “Rotundamente no, en las bases que hay en Morón de la Frontera (Sevilla) y en Rota (Cádiz) no se ha dado ningún tipo de asistencia”, resumió ante los periodistas. La ministra explicó que, aunque existe un convenio con Estados Unidos para el uso de estas instalaciones, dicho acuerdo solo permite operar dentro del marco de la legalidad internacional y no cuando un ejército actúa de manera unilateral. También aseguró que los aviones cisterna no han realizado ni realizarán tareas de mantenimiento o apoyo desde territorio español y apuntó que Washington podría haber optado por trasladarlos a otras bases al saber que desde España no podrán operar. Robles reiteró que España está “totalmente en contra de la violencia” y recalcó que las bases solo prestarían apoyo si fuese necesario desde un punto de vista humanitario. En relación con el conflicto, la ministra señaló que, aunque el régimen de Teherán es “terrible y dictatorial” y vulnera los derechos humanos, la respuesta debe enmarcarse en el ordenamiento jurídico internacional. “No podemos apoyar en ningún caso un régimen como el que hay en Teherán. Dicho eso, entendemos que la fórmula no puede ser nunca el ejercicio de la violencia”, afirmó. Robles también respondió a las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien calificó de tibia la reacción de la Unión Europea, defendiendo que la posición española es la correcta y consiste en rechazar a los dictadores y condenar los ataques que no respeten la legalidad. Por último, explicó que el Gobierno mantiene contacto permanente con los militares españoles desplegados en misiones en Irak, Líbano, Turquía y en la misión Atalanta. Según detalló, se están tomando todas las medidas de prevención y seguridad. El contingente en Líbano ha permanecido bunkerizado tras los bombardeos de la pasada noche y los efectivos en Irak están “perfectamente situados” para evitar cualquier tipo de ataque. Desde el PP, su vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, ha afirmado que España debe estar “sin matices” junto a las democracias liberales en el conflicto iraní y que debe ir con sus socios de la Unión Europea y de la OTAN. En rueda de prensa, aseguró que su partido se adhiere al mensaje lanzado por la Unión Europea para que los esfuerzos diplomáticos contribuyan a salvaguardar la seguridad y la estabilidad en la zona. Fúnez sostuvo que “algo falla” cuando “los enemigos de la libertad” aplauden al Gobierno de Pedro Sánchez y cuando organizaciones como Hamás o el régimen iraní lo respaldan. “Con estos apoyos no se defienden los intereses de España, sino que, por el contrario, se ponen en riesgo”, insistió, y añadió que Sánchez “parece ser que está atrapado por sus socios”. Sobre el ataque de Estados Unidos e Israel sin autorización de Naciones Unidas ni del Congreso norteamericano, se limitó a afirmar que el PP tiene “clara” su política exterior basada en la defensa de “la libertad, el respeto a los derechos humanos y la democracia”, y que siempre estará con sus socios porque comparten los mismos principios. Por su parte, la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, denunció el “papel vergonzoso” de la Unión Europea tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. A su juicio, el derecho internacional “no es algo arbitrario” y no depende de si un régimen gusta o no. Calificó la ofensiva como una “intervención imperialista” e instó a la comunidad europea a utilizar la vía diplomática. Aunque reconoció que el régimen de los ayatolás es “tiránico y represivo”, defendió que al pueblo iraní no se le ayuda con bombas sino con derecho internacional y diplomacia, y subrayó que el futuro democrático de Irán lo decide el propio pueblo iraní. En la misma línea crítica con Washington, la portavoz federal de IU, Eva García Sempere, pidió más “firmeza” del Gobierno y de la UE ante el presidente estadounidense, Donald Trump. Además, reclamó la salida de España de la OTAN, a la que calificó de instrumento “genocida y malvado”, y adelantó que IU preguntará en el Congreso por el papel que haya podido tener la base de Rota en el ataque a Irán. En su opinión, la ofensiva es un ejemplo de lo que entiende Estados Unidos como política exterior: “La generalización de la guerra, la generalización de la violencia y poder asesinar impunemente a quien sea, donde sea y en cualquier momento”.