Francia aumentará su arsenal nuclear por decisión directa de Emmanuel Macron, quien anunció la medida en un discurso solemne desde la base naval de los submarinos nucleares de Île Longue, en Bretaña. El presidente consideró “indispensable” un refuerzo del dispositivo estratégico ante el actual escenario global. En ese marco, ha ordenado “aumentar el número de ojivas nucleares”, aunque dejó claro que no comunicará la cifra exacta. Hasta ahora, Francia sostiene que ha reducido a la mitad desde el final de la Guerra Fría su arsenal, a menos de 300 bombas. El jefe del Estado justificó la decisión para preservar la eficacia de la disuasión nuclear y sostuvo: “para ser libre, hay que ser temido. Y para ser temido, hay que ser potente”. No obstante, remarcó que Francia no quiere entrar en una carrera armamentística. Macron recordó que la doctrina vigente establece que el armamento nuclear francés es “exclusivamente estratégico”. Eso implica que no se contempla su uso en un conflicto convencional y que su función central es la disuasión. Subrayó además que no dudará “nunca en tomar las decisiones que sean indispensables” para la protección de los “intereses vitales” del país. Esos intereses no fueron definidos con precisión, pero forman el núcleo de la doctrina nuclear francesa. Francia aumentará su arsenal nuclear en un contexto que el presidente describió como de alto riesgo para Europa. Señaló que Rusia representa “un gran riesgo” por disponer de un arsenal “colosal” y por desarrollar nuevas armas como misiles nucleares hipersónicos y otros de propulsión atómica. También aludió a la expansión de capacidades en potencias nucleares reconocidas como Pakistán, India o Corea del Norte, así como a China, que está “en una carrera a marchas forzadas” para ponerse al nivel de Estados Unidos, que también moderniza su armamento atómico. Francia aumentará su arsenal nuclear con una dimensión más europea de su disuasión nuclear. Macron explicó que una amenaza contra la supervivencia de sus vecinos afectaría a sus propios intereses vitales, que no pueden limitarse al interior de sus fronteras. El presidente detalló que avanzará hacia lo que llamó la “disuasión avanzada”, que supone implicar a otros países europeos en ejercicios y en la reflexión estratégica. En paralelo, Francia cuenta con desplegar sus fuerzas estratégicas en esos países para dar mayor proyección a su dispositivo. El primer socio es Alemania, con la que la cooperación se concretará desde este año con posibles visitas a centros estratégicos y ejercicios conjuntos. También han aceptado ese diálogo Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca. Con cada uno se crearán órganos bilaterales de comunicación política. Macron puntualizó que esa implicación nunca significará compartir la decisión de recurrir al arma nuclear ni la definición de los intereses vitales, que corresponderán solo al presidente francés. “Es un esfuerzo distinto que tiene su valor propio y que es perfectamente complementario al de la OTAN”, afirmó. Francia aumentará su arsenal nuclear mientras avanza en la modernización de su disuasión nuclear. El proceso comenzó con la nueva generación de submarinos lanzamisiles en construcción en los astilleros de Cherburgo. El primero se botará en 2036 y se llamará “El Invencible”. Además, Francia desarrolla el nuevo misil M51.4 para lanzar cabezas nucleares modernizadas. Este año se lanzará el programa para un misil estratégico hipersónico que equipará los cazas en tierra y el portaaviones a partir de la próxima década, reforzando así la proyección estratégica francesa.