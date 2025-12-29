Las indemnizaciones por demora en los trenes de alta velocidad de Renfe podrían tener un fuerte impacto económico. El presidente de la compañía, Álvaro Fernández Heredia, advirtió que un cambio en la política de compensaciones costaría más de 125 millones de euros al año.

Según explicó, ese escenario implicaría una suba directa del 10% en las tarifas y un traslado del 5% de los pasajeros hacia operadores de la competencia. El debate se da en plena liberalización del mercado ferroviario.

Cuánto costarían las nuevas indemnizaciones por demora en Renfe

El impacto económico de las indemnizaciones por demora es, según Renfe, muy elevado. Fernández Heredia afirmó que cambiar el sistema actual tendría un costo anual superior a los 125 millones de euros.

“Cambiar la política de compensaciones de la compañía por retrasos en la alta velocidad les costaría más de 125 millones al año”, aseguró el presidente de Renfe en una entrevista con Cinco Días.

Además del costo directo, el directivo advirtió que la medida tendría consecuencias sobre los precios y la demanda. “Implicaría una subida de tarifas del 10% y desplazaría un 5% de sus viajeros a la competencia”, sostuvo.

Suba de tarifas y riesgo para servicios deficitarios

La indemnización por demora también genera tensión por su impacto en servicios que ya son deficitarios. Desde Renfe alertan que las condiciones exigidas no son iguales a las del resto de los operadores privados.

Fernández Heredia señaló que “les quieren imponer condiciones que no son simétricas con las del resto de operadores” y que esa situación pone en riesgo varios servicios actuales.

En ese contexto, remarcó que existen trayectos que Renfe mantiene pese a las pérdidas. “Se ponen en riesgo muchos servicios que prestan pese a ser deficitarios y que el resto de operadoras no quieren dar”, afirmó.

Avlo, compra de trenes y el debate por material chino

Más allá de la indemnización por demora, Renfe también proyecta cambios en su oferta. El presidente de la empresa aseguró que quieren recuperar el servicio de bajo coste Avlo en la línea Madrid-Barcelona.

“Quieren recuperar el servicio de bajo coste Avlo en la línea Madrid-Barcelona, pero necesitan más trenes”, explicó durante la entrevista.

Sobre la incorporación de nuevo material rodante, Fernández Heredia afirmó que “para incorporar nuevos trenes a la red están abiertos a todas las opciones” y que van a “explorar la compra de trenes chinos”. No obstante, reconoció dudas sobre “la homologación de ese producto o si el fabricante tiene ayudas de Estado”, lo que podría impedir su adjudicación en Europa.

Más trenes y mejoras en Cercanías desde 2026

Renfe estima que en el corto y mediano plazo necesitará una fuerte inversión. El presidente de la compañía adelantó que “en un plazo de dos o tres años necesitan cerca de 30 trenes”.

En el caso de Cercanías, aseguró que la empresa está preparada para un escenario de mayor competencia . Según indicó, “están preparados de cara a una liberalización del servicio”.

Además, transmitió un mensaje de mejora para los usuarios habituales. La fiabilidad y disponibilidad de trenes, dijo, “a partir de mediados de 2026 va a mejorar mucho”, en un intento por reducir demoras y conflictos por indemnización.