Feijóo y el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en el cierre de la campaña electoral del PP.

El Gobierno pidió este viernes la dimisión de Alberto Núñez Feijóo por la dana, al considerar que el líder del PP mantiene un relato falso desde hace un año. Según el Ejecutivo, esta actitud agrava el impacto político y social de una catástrofe que dejó víctimas y daños materiales.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, afirmó que Feijóo utiliza la dana como herramienta de confrontación política. En sus palabras, su estrategia pasa por “hacer daño” al Ejecutivo, incluso “llevándose por delante el dolor de las víctimas”, un punto que considera especialmente grave.

Las declaraciones se produjeron durante una entrevista en TVE. Allí, Saiz insistió en que el debate sobre la dana no puede desligarse de la responsabilidad política ni del respeto a las personas afectadas, y defendió la actuación del Gobierno.

Tensión en Valencia: Sánchez se reúne con víctimas de la DANA entre protestas y críticas del PP. Fuente: Archiv o

Por qué el Gobierno pide la dimisión de Feijóo por la dana

El Gobierno pidió la dimisión de Feijóo tras conocerse los mensajes intercambiados con el expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. En esos mensajes, enviados el día de la dana, Mazón reconocía que la situación iba a ser “un puto desastre”.

Según Elma Saiz, estos mensajes generan un profundo dolor entre las víctimas de la dana. La portavoz subrayó que el propio Feijóo remitió estas conversaciones al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga los hechos.

Saiz se preguntó públicamente si Feijóo no ha revelado aún su parte de los mensajes porque “tienen ese mismo tono”. Para el Gobierno, este silencio alimenta dudas sobre su actuación y su discurso posterior.

Qué mensajes sobre la dana investiga la Justicia

Los mensajes forman parte de la documentación remitida al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja. Este órgano judicial investiga la gestión y las decisiones adoptadas durante la dana.

En esas conversaciones, Carlos Mazón reconoce que la Generalitat contaba con la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias la misma tarde-noche de la catástrofe. Este punto resulta clave para el Gobierno.

Según el Ejecutivo, estos mensajes contradicen la versión defendida por Feijóo durante meses. El Gobierno sostiene que “lleva un año mintiendo” sobre la falta de medios facilitados a la Generalitat.

La acusación del Gobierno contra Feijóo por la dana

El Gobierno acusa a Feijóo de utilizar la dana como arma política. Considera que sus declaraciones buscan erosionar al Ejecutivo en lugar de esclarecer lo ocurrido.

“El único objetivo es erosionar y hacer daño al Gobierno de España”, denunció Elma Saiz. Añadió que esta estrategia se lleva a cabo “llevándose por delante el dolor de las víctimas”.

Según la portavoz, Feijóo había prometido una política basada en la moderación. Sin embargo, afirmó que su actuación en torno a la dana demuestra una estrategia de confrontación prolongada en el tiempo.