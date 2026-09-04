Sánchez reúne al PSOE para abrir el último curso parlamentario: el miércoles volverá a enfrentarse con Feijóo por Ceuta (foto: EFE/Daniel González)

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, reunirá el próximo lunes a los diputados y senadores del PSOE para dar inicio al nuevo curso parlamentario, el cuarto y último de la actual legislatura.

La reunión interparlamentaria de los grupos socialistas del Congreso y el Senado comenzará a las 12:00 en la sala Ernest Lluch de la Cámara Baja. Allí está previsto que Sánchez intervenga ante los parlamentarios de su partido.

Según informó EFE, la convocatoria marcará el arranque de una semana política intensa, con los primeros plenos ordinarios del período tanto en el Congreso como en el Senado y nuevas sesiones de control al Gobierno.

Sánchez abre el último curso parlamentario de la legislatura

La cita del lunes servirá al PSOE para fijar prioridades y abrir formalmente su actividad parlamentaria en el tramo final de la legislatura. Será además la primera gran reunión conjunta de diputados y senadores socialistas tras el receso estival.

La semana continuará con la sesión de control del Senado el martes por la tarde y la del Congreso el miércoles por la mañana. Sánchez tiene previsto acudir a esta última, donde volverá a responder a las preguntas de la oposición.

En cambio, el presidente del Gobierno no asistirá al control en el Senado, como ha ocurrido en buena parte de la legislatura. En su lugar acudirá el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo.

El nuevo curso parlamentario llega además después de que este jueves el Congreso celebrara un pleno extraordinario por la comparecencia de Sánchez sobre la crisis migratoria de Ceuta.

Sánchez reúne al PSOE para abrir el último curso parlamentario: el miércoles volverá a enfrentarse con Feijóo por Ceuta (foto: EFE) EFE

Nuevo cara a cara entre Sánchez y Feijóo por la crisis de Ceuta

Uno de los principales momentos políticos de la semana tendrá lugar el miércoles, cuando Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vuelvan a enfrentarse en la sesión de control del Congreso.

El foco volverá a estar puesto en la crisis de Ceuta, un asunto que ya marcó la actividad parlamentaria de esta semana y que seguirá ocupando buena parte del debate entre Gobierno y oposición.

El cruce llegará además pocos días después de que el PP endureciera sus críticas al Ejecutivo por la gestión de la llegada masiva de migrantes y reclamara nuevas explicaciones sobre la actuación del Gobierno.

La sesión permitirá así medir el tono con el que ambos partidos afrontan el inicio de este último curso parlamentario, en un contexto de fuerte confrontación política y con la legislatura entrando en su fase final.

Feijóo también tendrá agenda política el lunes

El mismo lunes, tres horas antes de la intervención de Sánchez ante los parlamentarios socialistas, Feijóo participará en un desayuno informativo en Madrid.

El líder del PP será el encargado de presentar al presidente de Ceuta, Juan José Vivas, en un acto que volverá a colocar la situación de la ciudad autónoma en el centro de la agenda política.

La coincidencia de ambos actos anticipa una semana marcada por el enfrentamiento entre PSOE y PP, con Ceuta como uno de los principales ejes de discusión.

De esta manera, el lunes funcionará como punto de partida para un curso parlamentario que será clave para ambos partidos y que abrirá la recta final de la legislatura.