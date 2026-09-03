Feijóo exige la dimisión de Pedro Sánchez por la crisis de Ceuta: “La operación salió de Marruecos, la consintió y el Gobierno lo sabía”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este jueves la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su gestión de la crisis migratoria de Ceuta. Durante su intervención en el Congreso, ha acusado al Ejecutivo de conocer las circunstancias que rodearon la entrada masiva de migrantes y de no haber actuado con firmeza.

Feijóo ha sostenido que la llegada de migrantes fue una operación impulsada desde Marruecos y ha cuestionado la relación del Gobierno con el país vecino. “La operación salió de Marruecos, la consintió y el Gobierno lo sabía”, ha afirmado el presidente del PP, que también ha reclamado responsabilidades políticas y judiciales.

Feijóo acusa a Sánchez de conocer la operación de Marruecos

Durante su réplica a Sánchez, Feijóo ha asegurado que la entrada masiva de migrantes en Ceuta fue una operación que “salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el Gobierno lo sabía porque fue advertido de ello”.

El líder del PP ha defendido que mantener una relación bilateral estable con Marruecos no implica ocultar los hechos ni renunciar a una respuesta firme. En este sentido, ha señalado que una nación soberana debe actuar ante sospechas de esta gravedad.

Feijóo ha calificado la situación como un posible acto de “guerra híbrida” y ha reprochado a Sánchez haberse quedado de “brazos cruzados”. Además, ha prometido recuperar una política “firme y sensata” con Marruecos y establecer una relación “leal” en la que quede claro que Ceuta y Melilla son territorio español. “No es una cuestión negociable”, ha remarcado, antes de añadir: “España no subcontrata su soberanía a nadie”.

Feijóo pide a Sánchez que dimita por "incompetente" o por "cómplice". EFE

El PP reclama la dimisión de Sánchez por “incompetente” o “cómplice”

Feijóo ha elevado sus críticas contra el presidente del Gobierno y le ha instado a dimitir por “incompetente” si realmente desconocía lo que iba a suceder antes de la entrada masiva de migrantes, o por “cómplice” si esa afirmación no fuera cierta.

El presidente del PP ha defendido que Ceuta no sufrió únicamente una crisis migratoria, sino “una invasión que continúa”. También ha reclamado a Sánchez que, si pretende seguir de vacaciones, convoque elecciones: “Un presidente no tiene derecho a ausentarse de sus obligaciones y menos en una crisis de Estado”.

Feijóo ha asegurado que existen responsabilidades políticas y judiciales y ha recordado que hay una causa abierta en la Audiencia Nacional, en la que el PP se ha personado. Según ha apuntado, el procedimiento podría llegar al Tribunal Supremo.

En este contexto, ha acusado a los miembros del Gobierno de actuar siguiendo los consejos de sus abogados y se ha dirigido directamente al ministro del Interior: “¿verdad, señor Marlaska?”. Después, ha advertido a Sánchez de que “la va a pagar ante la justicia o ante las urnas”.

Feijóo: "La operación salió de Marruecos, la consintió y el Gobierno lo sabía". Fuente: EFE Reduan

Feijóo cuestiona la relación de Sánchez con Marruecos

El líder de la oposición también ha relacionado su crítica con el caso Pegasus y el supuesto espionaje de los teléfonos móviles de Sánchez y de varios ministros. Feijóo ha garantizado que, si llega al Gobierno, “nunca habrá una sombra de duda sobre la libertad” del presidente del Ejecutivo.

En este punto, ha preguntado a Sánchez: “Qué documento o conversación había en su teléfono para que se comporte de esta manera, por qué tiene miedo a Marruecos, qué sabe Marruecos de usted”.

Feijóo también ha respondido a las críticas de Sánchez por la falta de colaboración del PP durante la crisis de Ceuta. “Si arrimar el hombro es acompañarle a La Mareta no cuente conmigo”, ha espetado.

El dirigente popular ha enumerado las medidas que, según ha afirmado, su partido reclamó antes de que fueran adoptadas por el Gobierno, como la declaración de emergencia de interés nacional, el establecimiento de un mando único, el apoyo a Frontex, las ayudas a Ceuta y el endurecimiento de las leyes.

“Usted sí, todo depende de lo que diga Marruecos, de lo que diga (José Luis Rodríguez) Zapatero, de lo que diga Leire (Diez), de lo que diga (José Luis) Ábalos. Están ustedes secuestrados por los chantajes cruzados, yo solo me debo a los españoles”, ha concluido. Feijóo ha cerrado su intervención con una acusación directa al presidente del Gobierno: “ningún miedo personal puede situarse por encima del interés nacional”.