El Gobierno mantiene una actitud serena frente a la posibilidad de que el Partido Popular presente una moción de censura contra Pedro Sánchez. Considera que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, no conseguirá reunir los apoyos necesarios para que la iniciativa prospere.

Tras el llamamiento de Feijóo a Junts y al PNV para que respalden dicha moción, la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, señaló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta actitud evidencia el “cinismo” y la “desesperación” del presidente del PP.

El Gobierno confía en que Feijóo no conseguirá el apoyo necesario para la moción de censura contra Sánchez EFE

El Gobierno de Sánchez se muestra confiado

Saiz reafirmó que el Gobierno seguirá adelante con su agenda prevista. En la misma línea, fuentes del Ejecutivo destacaron que, más allá del ruido político, un análisis mínimo de la situación permite concluir que Feijóo no logrará sacar adelante una moción de censura.

Esa percepción se fundamenta en varios factores. Entre ellos, señalan que el mismo Partido Popular que ahora pide al PNV actuar para poner fin a la legislatura es el que hace apenas unos días, a través de su secretario general Miguel Tellado, dirigía duras críticas contra esa formación.

La lectura del posicionamiento del PNV

El Gobierno interpreta que ciertas declaraciones de dirigentes del PNV responden a un contexto electoral en el País Vasco. Sin embargo, matizan que pedir el fin de la legislatura no implica necesariamente desear que esta termine de inmediato.

Además, consideran que existen políticas del Ejecutivo que el propio PNV estaría interesado en que continúen desarrollándose en los próximos meses.

El análisis del Gobierno sobre la postura de Junts

Por otro lado, entienden que Junts no está alineado con los objetivos de Feijóo. Esto se refleja en la respuesta de su secretario general, Jordi Turull, quien lo instó a tratar el asunto directamente con Carles Puigdemont en una reunión en Waterloo.

Fuentes gubernamentales insisten en que la intención de Pedro Sánchez es agotar la legislatura . Frente a las aspiraciones de Feijóo, reiteran que el acceso a la Moncloa se consigue con votos y no mediante atajos.

Relación con la justicia

Desde el Ejecutivo subrayan también el respeto hacia la justicia, tal como expresó la ministra portavoz, defendiendo que ese respeto es compatible con críticas puntuales a determinadas resoluciones o procedimientos.

Asimismo, insisten en que no creen en coincidencias cuando varias actuaciones judiciales que afectan al PSOE se producen al mismo tiempo que se juzga el caso Kitchen.

No obstante, aclaran que al hablar de un intento de desestabilizar al Gobierno no señalan directamente a los jueces, sino que consideran que se trata de una estrategia impulsada desde la derecha política y mediática.

Mientras se espera la evolución de los procesos judiciales relacionados con el PSOE, el Ejecutivo recuerda que Pedro Sánchez ha decidido dar explicaciones en el Congreso. Su comparecencia está prevista para el próximo 24 de junio.