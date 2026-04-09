El tablero político a la izquierda del PSOE ha registrado este jueves intensos movimientos de posicionamiento estratégico. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado su respaldo a cualquier iniciativa que contribuya a la activación de las fuerzas de izquierda. “Todo lo que sirva para movilizar al electorado progresista y reeditar el Gobierno de coalición progresista en el año 27 bienvenido sea”, ha señalado desde A Coruña. Estas declaraciones se producen en la antesala de la charla que protagonizarán en Barcelona la exministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Díaz, aunque ha evitado valorar si Sumar debe integrarse formalmente en una alianza específica con estas siglas, ha defendido el legado de la coalición actual como garantía de derechos. Respecto al futuro electoral, ha subrayado: “Lo que hicimos el 23 de julio tiene que volver a pasar en nuestro país porque somos el Gobierno que mejora la vida de la gente trabajadora, de las empresas, que garantiza los derechos humanos, que es el gobierno de la paz y somos una referencia”. Desde el Congreso de los Diputados, la portavocía de Sumar ha mostrado una visión pragmática pero cauta. Verónica Martínez Barbero ha valorado positivamente los actos de movilización, asegurando que no se descarta ningún escenario que permita frenar a la extrema derecha. Sin embargo, ha lanzado un aviso sobre la naturaleza de la unidad en la izquierda, matizando que el foco debe estar en la ciudadanía y no en las estructuras internas: “Nuestra máxima no es mirar hacia unas siglas, hacia unas personas o hacia unas posiciones concretas, sino mirar a la cara a la gente y decirle que lo hacemos por ella”. Esta postura llega como respuesta a las recientes sugerencias del exvicepresidente Pablo Iglesias sobre la creación de un “tándem” electoral entre Montero y Rufián. Para la portavoz parlamentaria de Sumar, resulta prematuro hablar de candidaturas cuando existen tareas legislativas y sociales pendientes. En una línea similar, el diputado Alberto Ibáñez (Compromís) se ha mostrado crítico con la personalización del debate político, instando a centrarse en problemas reales como la vivienda o el coste de la cesta de la compra. “No es el momento de hablar de tándems, ni de equipos, ni de listas, sino de propuestas políticas concretas (...). Cualquier otra distorsión, es el momento de aprender a callar”, ha sentenciado Ibáñez. Más allá de la estrategia electoral, Yolanda Díaz ha aprovechado su intervención para abordar la actualidad judicial y legislativa, haciendo un llamamiento directo al Partido Popular. Ante las preguntas sobre el “caso de las mascarillas”, la ministra ha calificado la situación como “gravísima” y ha lamentado el bloqueo de la derecha a las nuevas herramientas de control estatal. La vicepresidenta ha recordado que el Ejecutivo ha impulsado una Ley integral de prevención de la corrupción cuya medida estrella es la creación de una agencia especializada. No obstante, ha denunciado que la propuesta ha sido rechazada en sede parlamentaria. “El Gobierno acaba de aprobar una Ley integral de prevención de la corrupción con una medida clave, que es la agencia de la prevención de la corrupción, pero cuando ha sido presentada en el Congreso de los Diputados el PP y las derechas la han tumbado”, ha afeado Díaz, exigiendo a los populares que se tomen en serio el combate contra las irregularidades en la gestión pública.