Este sábado, 2 de mayo de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 43.93 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -2.397 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 92,71 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -0,01 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares: Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un del 0%, lo que supone 0 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo comparamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica generada en el país, el 58,24% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: