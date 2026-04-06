El espacio político Sumar ha decidido mover ficha en uno de los debates más sensibles del momento: la vivienda. En un contexto de creciente tensión política, la formación anunció una ronda de contactos con todos los socios del Gobierno y también con el Partido Popular (PP) para asegurar la convalidación del real decreto ley en el Congreso. El anuncio lo realizó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa conjunta con el resto de partidos que integran Sumar. La estrategia apunta a sumar apoyos suficientes en un escenario parlamentario complejo, donde cada voto resulta determinante. “Como espacio político tenemos acción propia y dialogamos con el resto de fuerzas políticas. Tenemos especial interés en que esto sea convalidado”, afirmó Urtasun, dejando claro que la iniciativa parte del propio espacio político y no exclusivamente del Ejecutivo. La ronda de contactos será impulsada por el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, con su portavoz Verónica Martínez Barbero al frente. Este movimiento se produce de manera independiente a sus socios del PSOE, lo que evidencia la intención de reforzar su propio perfil político. El objetivo es claro: lograr la convalidación del real decreto ley de vivienda, que aún está pendiente tras una negociación previa marcada por tensiones dentro del propio Gobierno de coalición. Este decreto forma parte del paquete de medidas anticrisis impulsado por el Ejecutivo. De hecho, el pasado 26 de marzo el Congreso ya convalidó otro de estos decretos, centrado en medidas energéticas como la rebaja del IVA en electricidad, gas y carburantes. “Estamos volcados para que sea una realidad, es una grandísima prioridad para nuestro espacio político”, subrayó Urtasun, insistiendo en la relevancia estratégica del texto. La reacción del Partido Popular no se hizo esperar. Desde Génova, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, aseguró que el encuentro será una oportunidad para trasladar su visión crítica sobre la política de vivienda del Gobierno. Bravo afirmó que propondrán eliminar la actual ley de vivienda, a la que calificó como “intervencionista que ha hecho que desaparezcan 120.000 inmuebles del mercado de alquiler”. Esta posición marca un claro choque de enfoques entre ambas formaciones. Además, el dirigente popular adelantó que defenderán propuestas propias, como una ley “antiocupación”, una reforma del suelo y rebajas fiscales orientadas a facilitar el acceso a la vivienda. En este contexto, la reunión entre Sumar y el PP no solo busca apoyos parlamentarios, sino que también se perfila como un escenario de confrontación política sobre el modelo de mercado inmobiliario en España. En paralelo a las negociaciones, Sumar anunció la campaña “Pide la prórroga, defiende la prórroga”, con la que pretende reforzar su posición en el debate público y político. La ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica García, puso el foco en la dimensión social del problema. Según señaló, la vivienda es la “principal preocupación de los españoles” y uno de los mayores “motivos de angustia” en la actualidad. García destacó que el periodo previo a la votación del decreto es “crucial” y advirtió que el respaldo parlamentario podría suponer un “punto de inflexión” frente a quienes, en su opinión, especulan con el mercado.