La Ley Orgánica del Régimen Electoral establece los supuestos en los que se considera como nulo el voto emitido.

En el contexto de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, uno de los aspectos fundamentales es la correcta preparación de las papeletas.

El artículo 96 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), establece los supuestos en los que se considera como nulo el voto emitido en un proceso electoral.

En este sentido, la correcta preparación de las boletas es fundamental porque garantiza que el voto sea válido y se respete la verdadera voluntad del ciudadano , además de que evita fraudes, coacciones o manipulaciones.

Qué errores pueden provocar que un voto sea declarado nulo

El artículo 96 de la LOREG establece distintas circunstancias que pueden invalidar el voto de un ciudadano:

Utilizar una papeleta o un sobre no oficial: la normativa exige emplear los modelos electorales autorizados.

Introducir una papeleta sin sobre: vulnera el principio constitucional del secreto del voto.

Modificar los nombres de los candidatos: añadir, tachar o cambiar el orden de los nombres puede invalidar el voto.

Escribir mensajes o expresiones sobre la papeleta: incorporar lemas o anotaciones voluntarias puede provocar la nulidad del voto.

Alterar intencionadamente el sobre electoral: la normativa contempla la nulidad cuando se producen modificaciones en el sobre.

El artículo 96 de la LOREG establece distintas circunstancias que pueden invalidar el voto de un ciudadano. Shutterstock

Sin embargo, no toda marca accidental anula de forma automática el voto. La instrucción 1/2012 de la Junta Electoral Central establece excepciones para algunas señales que no tienen trascendencia suficiente para alterar la papeleta.

Asimismo, otro supuesto importante refiere a qué sucede si se introducen varias papeletas en el mismo sobre. En este caso, el resultado dependerá de si pertenecen al mismo partido político o a partidos diferentes, de acuerdo con el artículo 96.1 de la LOREG.

Qué ocurre si se introducen varias papeletas en un mismo sobre

En el caso de que las dos papeletas pertenezcan a partidos políticos diferentes y estén ubicadas en el mismo sobre, el voto será nulo, debido a que la mesa electoral no puede determinar la elección real del ciudadano. Por tanto, el voto se invalidará por completo y no contará para ningún candidato .

Por el contrario, si dos papeletas son de la misma candidatura, la ley establece que se computará como un sólo voto válido. Al momento del escrutinio, la mesa retirará el exceso de papeletas idénticas y contará el voto de forma normal.

Si dos papeletas son de la misma candidatura, la ley establece que se computará como un sólo voto válido. EFE

Cómo votar correctamente al Congreso y al Senado el 29N

En las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, los ciudadanos deberán tener en cuenta que las papeletas del Congreso de los Diputados y del Senado tienen diferentes normas de votación .

En el caso del Congreso, los electores deberán seleccionar la papeleta de la candidatura que desean votar e introducirla en el sobre correspondiente, sin modificar los nombres ni el orden de los candidatos.

Sin embargo, para el Senado, los votantes deberán marcar individualmente a los candidatos que prefieran. El artículo 166 establece que se pueden seleccionar hasta tres candidatos en las provincias peninsulares; dos en Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, Ceuta y Melilla; y uno en el resto de las circunscripciones insulares .

En la misma línea, si bien no es obligatorio marcar el número de candidatos permitidos, seleccionar una cantidad superior a la establecida puede provocar que el voto sea declarado nulo.