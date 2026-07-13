Elecciones de 2027: el PSOE confirma 26 candidaturas y solo habrá primarias en cuatro ayuntamientos.

El PSOE solo celebrará primarias para elegir a los candidatos de las elecciones municipales y autonómicas de 2027 en cuatro ayuntamientos: Madrid, Oviedo, Ferrol y Torrelavega. La decisión llega tras la recogida de avales, un proceso con el que ya se han cerrado 26 candidaturas en un total de 30 territorios.

Las votaciones para designar a los cabezas de lista en esos cuatro municipios tendrán lugar el domingo 19 de julio. Además, está previsto que en las próximas semanas la Ejecutiva Federal establezca los plazos concretos de las siguientes ventanas del calendario, previstas para septiembre y noviembre.

Calendario del PSOE para las elecciones de 2027: así avanza el proceso de candidaturas

El calendario aprobado en el último Comité Federal contempla tres ventanas para la elección de candidatos: julio, septiembre y noviembre. Este procedimiento afecta a las federaciones en municipios de más de 20.000 habitantes, cabildos y consells insulares, juntas generales de Euskadi y comunidades autónomas, mientras que quedan exentas aquellas localidades donde el PSOE ostenta la presidencia o la alcaldía.

En esta primera fase han quedado cerradas las candidaturas en los territorios donde solo se presentó un aspirante o donde, pese a existir varios candidatos, únicamente uno logró reunir los avales necesarios. Entre las candidaturas ya confirmadas figuran:

Óscar López , candidato para la Comunidad de Madrid, después de que la abogada Silvia López Quivira no consiguiera los avales necesarios.

Diana Morant , candidata en la Comunidad Valenciana.

Rosario Sánchez Grau , candidata en Islas Baleares.

Pedro Casares , candidato en Cantabria.

Paco Lucas, candidato en Murcia.

Óscar López, candidato para la Comunidad de Madrid. Fuente: EFE EFE / J.J. Guillén

Candidaturas confirmadas en ayuntamientos, consells y ciudades autónomas

Además de las comunidades autónomas, el PSOE ha designado a los cabezas de lista para distintos municipios y administraciones territoriales. Las candidaturas ya confirmadas corresponden a:

Santander.

Castrillón (Asturias).

Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra, Narón, Oleiros y Ponteareas (Galicia).

Murcia, Cartagena, Lorca, Las Torres de Cotilla, La Unión, Mazarrón y Yecla (Región de Murcia).

Palma y Calviá (Islas Baleares).

Los consells insulares de Mallorca y Menorca.

Las presidencias de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La precandidata en el proceso de primarias del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Enma López. Javier Lizón

Primarias del 19 de julio: Madrid, Oviedo, Ferrol y Torrelavega decidirán sus candidatos

El domingo 19 de julio se celebrará la primera votación para elegir a los cabezas de lista que todavía no han sido designados.

Madrid

En Madrid competirán la exministra Reyes Maroto y la concejala y exportavoz adjunta del partido Enma López.

Ferrol

En Ferrol se enfrentarán el alcalde de la ciudad entre 2019 y 2023, Ángel Mato, y la exedil Eva Martínez Montero.

Torrelavega

En Torrelavega competirán el secretario general del partido en el municipio y teniente de alcalde, José Luis Urraca, y el exalcalde de Cartes, Agustín Molleda.

Oviedo

Por su parte, Oviedo será el único municipio con tres aspirantes: el secretario general de Juventudes Socialistas en Asturias, Sergio Llera; el director general de Mayores del Gobierno regional, Enrique Rodríguez Nuño; y la exdirectora del Instituto de la Mujer, Almudena Cueto.

Al tratarse del único caso con más de dos candidatos, si alguno obtiene el 50% de los votos será proclamado ganador. En caso contrario, se celebrará una segunda vuelta el domingo 26.