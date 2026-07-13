Un comentario de Mariano Rajoy sobre la selección francesa desató una fuerte polémica política y diplomática en la previa de la semifinal del Mundial entre España y Francia. El expresidente afirmó que el conjunto galo tiene “un altísimo nivel, eso sí, sin franceses”, una frase que provocó una inmediata respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez, del Ejecutivo francés y de dirigentes de distintos partidos.

Los cuestionamientos no solo apuntaron al contenido de la declaración, sino también al impacto que podría tener en un contexto marcado por el auge de los discursos sobre inmigración e identidad en Europa.

¿Qué dijo Rajoy y por qué provocó una ola de críticas?

Mariano Rajoy publicó una columna en El Debate tras la clasificación de España a las semifinales del Mundial, donde sostuvo que la selección francesa posee “un altísimo nivel, eso sí, sin franceses”. La frase fue interpretada como una referencia al origen de varios futbolistas del equipo dirigido por Didier Deschamps.

SERGIO PEREZ

Pedro Sánchez respondió desde sus redes sociales con un mensaje directo: “España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas”. El presidente también afirmó que la pertenencia a un país no depende “del apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel”, sino del arraigo y de la voluntad de contribuir a la sociedad.

En el mismo mensaje, Sánchez añadió una referencia al encuentro entre ambas selecciones: “Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo”.

¿Cómo reaccionaron Francia y el Gobierno español?

Las declaraciones también generaron una respuesta del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien calificó el comentario como “hiriente y peligroso”. A través de X, sostuvo que “todo lo que encubra racismo y xenofobia es despreciable” y remarcó que “no es España”.

Albares además defendió la relación bilateral al afirmar que “todos los franceses, sin distinción, son nuestros amigos, nuestros vecinos y socios”, y aseguró que las polémicas políticas no impedirán avanzar en el Tratado de Amistad entre ambos países.

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La reacción cruzó la frontera. El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, calificó las palabras de Rajoy como “absolutamente inaceptables” y sostuvo que no representan la realidad de Francia, un país que definió como diverso e inclusivo. También advirtió que este tipo de declaraciones alimentan los ataques racistas contra los jugadores de la selección francesa, especialmente contra su capitán, Kylian Mbappé.

Desde el PSOE calificaron las manifestaciones de Rajoy como “racistas y xenófobas”, mientras que Podemos también condenó los dichos. Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, lanzó una de las críticas más duras contra el expresidente al acusarlo de representar un discurso incompatible con la España actual.