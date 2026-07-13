En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este lunes, 13 de julio de 2026 en España es de 70.943,38 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -2,37%.

El precio del Bitcoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, dado que el dato de 2 en relación a -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, ambos han incrementado su valor.

En la última semana, Bitcoin registró un cambio prácticamente plano (-0.08%), pero en el último año su cotización cayó un -42.25%, lo que indica una evolución bajista y una rentabilidad negativa para quienes han mantenido la inversión en ese periodo; esta disparidad entre el corto y el largo plazo subraya su alta volatilidad.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana fue del 25.03%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 35.56%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 66.886,2 euros.