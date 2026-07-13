En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este lunes, 13 de julio de 2026 en España es de 2.018,64 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -1,92%.

El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días consecutivos. Esto sugiere que ambos activos están creciendo en valor y su entorno económico es favorable.

En la última semana, Ethereum registró un avance del 1.58%, lo que apunta a un leve repunte de corto plazo; sin embargo, en el último año su cotización acumula una caída del -51.39%, reflejando una rentabilidad negativa significativa para quienes han mantenido la inversión durante ese periodo. Esta combinación sugiere alta volatilidad: el repunte semanal no compensa las pérdidas acumuladas y el desempeño a 12 meses sigue siendo desfavorable.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 26.12%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 55.00%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.776,8 euros.