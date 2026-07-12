Se viene el diluvio del año con lluvias fuertes por más de 24 horas y caída de granizo: cuáles son las zonas afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un marcado contraste meteorológico para este domingo, con temperaturas que seguirán siendo muy elevadas en amplias zonas del país y, al mismo tiempo, el desarrollo de tormentas capaces de dejar lluvias intensas, granizo y fuertes rachas de viento en distintos puntos del norte, centro y este peninsular.

Aunque continuará predominando la estabilidad en gran parte de la península y Baleares, durante la tarde crecerá la nubosidad de evolución y aumentará la inestabilidad atmosférica, favoreciendo la aparición de chubascos tormentosos que podrían ser fuertes o incluso muy fuertes de forma puntual.

Además, el episodio llegará acompañado de temperaturas extremas en algunas regiones. Los termómetros podrán alcanzar los 38 grados en Mallorca, el nordeste peninsular y sectores del Cantábrico oriental , mientras Galicia y el oeste de Castilla y León experimentarán un descenso térmico notable e incluso extraordinario en algunas áreas.

Se viene el diluvio del año con lluvias fuertes por más de 24 horas y caída de granizo: cuáles son las zonas afectadas. Fuente: EFE. Fuente: EFE Biel Aliño

¿Cómo estará la temperatura en España?

Las temperaturas máximas seguirán siendo muy elevadas en buena parte del país. Se superarán los 35 grados en Baleares y en amplias zonas del interior de la mitad oriental peninsular.

Los valores más altos se registrarán en:

Mallorca , con máximas cercanas a los 38 °C.

Navarra , donde podrían superarse los 39 °C en zonas del centro.

País Vasco , con registros de hasta 37-38 °C en áreas del interior.

Valle del Ebro y zonas del nordeste peninsular, donde continuará el ambiente sofocante.

Por el contrario, Galicia y el oeste de Castilla y León experimentarán una bajada marcada de las temperaturas máximas.

Las mínimas también mostrarán contrastes. No bajarán de los 20 grados en numerosos puntos del litoral mediterráneo, el Cantábrico oriental, la meseta sur y sectores del sureste y nordeste peninsular.

Se viene el diluvio del año con lluvias fuertes por más de 24 horas y caída de granizo: cuáles son las zonas afectadas. Fuente: Shutterstock.

¿Cuáles son las comunidades afectadas por la tormenta?

Zonas con riesgo de lluvias intensas y granizo

Galicia : tormentas muy fuertes durante la tarde en A Mariña, posibilidad de granizo grande, chubascos fuertes en zonas del litoral coruñés y áreas del interior oriental. Rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.

Asturias : tormentas fuertes durante la madrugada y la tarde, posible caída de granizo y riesgo de fenómenos muy intensos en el oeste de la comunidad.

Cantabria : chubascos y tormentas localmente fuertes, posibilidad de granizo y rachas intensas de viento asociadas a las células tormentosas.

Castilla-La Mancha : tormentas fuertes al final de la tarde en el este de Cuenca y Albacete, posibilidad de granizo de tamaño considerable y chubascos localmente intensos.

País Vasco: lluvias y tormentas dispersas y riesgo de tormentas fuertes con granizo en el noroeste.

Zonas con tormentas y chubascos de menor extensión

Castilla y León : chubascos ocasionales con tormenta, mayor incidencia en el norte y el tercio oriental y posibilidad de granizo en el extremo nororiental.

Navarra : probabilidad de tormentas desde la tarde, especialmente en el oeste.

La Rioja : chubascos y tormentas ocasionales y rachas de viento más intensas en áreas afectadas por la actividad tormentosa.

Ibérica oriental: no se descartan tormentas localmente fuertes acompañadas de granizo.

¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?

Aragón : ambiente estable en general, con temperaturas elevadas y nubosidad de evolución en Pirineos y el Sistema Ibérico.

Cataluña : predominio de cielos poco nubosos, con máximas altas en depresiones interiores y valles pirenaicos.

Madrid : intervalos de nubes altas y posibles calimas; temperaturas máximas en descenso.

Extremadura : jornada mayormente estable y con temperaturas algo más bajas.

Comunidad Valenciana : tiempo estable, con escasa nubosidad y pocos cambios térmicos.

Región de Murcia : predominarán los cielos poco nubosos y temperaturas sin grandes variaciones.

Baleares : continuará el calor intenso con presencia de calima y máximas próximas a los 38 grados.

Andalucía : ambiente seco y estable, con pocos cambios salvo descensos moderados en algunos sectores del interior oriental.

Canarias: intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve, tendiendo a abrirse claros durante la jornada.

La combinación de calor intenso, humedad y aire más inestable favorecerá una jornada de contrastes, con temperaturas casi veraniegas extremas en algunas regiones y tormentas severas capaces de dejar granizo, lluvias fuertes y rachas muy intensas de viento en buena parte del norte peninsular.