En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Litecoin y el euro de este lunes, 13 de julio de 2026 en España es de 49,29 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -1,64%.

En los últimos días, el precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en relación con el euro, ya que el dato de 2 días consecutivos indica un aumento.

Esta tendencia sugiere un fortalecimiento del Litecoin frente al euro, lo cual podría ser atractivo para los inversores.

La cotización de Litecoin ha mostrado una tendencia bajista: en la última semana registró un cambio del -0.91% y en el último año una variación del -51.08%. Esta evolución implica una rentabilidad acumulada negativa y pérdidas significativas para el periodo anual, pese a la leve oscilación semanal. En conjunto, el desempeño reciente refleja debilidad y un entorno desfavorable para la rentabilidad a largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Litecoin, con un 23.45%, es menor que la volatilidad anual del 51.96%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 46,4 euros.