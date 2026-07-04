El PP le reclama elecciones anticipadas a Pedro Sánchez y cuestiona su continuidad: “Tienen más imputados que diputados”

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, reclamó este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria de elecciones generales y que “asuma su realidad” ante lo que calificó como una “tragedia nacional”.

Según sostuvo, actualmente existen 126 personas investigadas vinculadas al Ejecutivo, una cifra que, según destacó, supera los 121 diputados con los que cuenta el PSOE en el Congreso. Durante un acto celebrado en Pontedeume (A Coruña), Tellado afirmó ante los medios que “hoy este Gobierno tiene más imputados que diputados”.

Las acusaciones contra Sánchez y la presentación del PP como alternativa

El dirigente popular describió la situación política actual como una “tragedia nacional” y aseguró que Sánchez ejerce el liderazgo de una “organización criminal”. Además, señaló que esta consideración no responde únicamente a una valoración política, ya que, según indicó, “lo dice la Audiencia Nacional y lo han dicho el Tribunal Supremo y los distintos juzgados de España”.

Frente a lo que definió como una etapa de “decadencia”, Tellado defendió al Partido Popular como la alternativa de gobierno y expresó su convencimiento de que “más pronto que tarde Sánchez deberá asumir la realidad de su gobierno y ceder la palabra a los ciudadanos convocando elecciones”.

En esa misma línea, volvió a dirigirse al presidente del Ejecutivo para pedirle que “asuma la realidad de los hechos”. A su juicio, la legislatura se encuentra “finiquitada, acabada”.

El PP le reclama elecciones anticipadas a Pedro Sánchez y cuestiona su continuidad: “Tienen más imputados que diputados” EFE

Tellado habló de las investigaciones judiciales al Gobierno

Tellado aseguró que los acontecimientos recientes revisten una “gravedad extrema” y puso como ejemplo la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, así como la de su número dos, el Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas.

A su entender, esta situación, “que no tiene precedentes en nuestro país”, constituye “algo inaceptable, completamente inasumible y un deshonor para la Guardia Civil”.

Asimismo, afirmó que González habría colaborado presuntamente “con una trama que pretendía socavar, horadar el funcionamiento de la UCO, que investigaba delitos supuestamente cometidos por el propio Gobierno”.

El pedido de dimisión a la directora de la Guardia Civil

El secretario general del PP insistió en que Mercedes González debe renunciar a su cargo debido a la investigación por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. Del mismo modo, reclamó la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que acusó de “mentir”.

También incluyó en sus críticas a Belén Gualda, presidenta de la SEPI, después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordara igualmente su imputación en el denominado caso Leire.

Según Tellado, todo apunta a que Pedro Sánchez ha optado por evitar nuevas dimisiones dentro de su Ejecutivo porque, en su opinión, “si se abriese esa espita, esto no pararía nunca y tendrían que dimitir tantas personas que el Gobierno sería un auténtico descalabro”.

Por último, al referirse a los pactos autonómicos alcanzados entre el Partido Popular y Vox, Tellado aseguró que su formación se encuentra “satisfechos” con los acuerdos suscritos, al considerar que garantizan la gobernabilidad de las comunidades implicadas. En contraste, sostuvo que una “vergüenza” sería alcanzar acuerdos con Bildu. Fuente: EFE.