Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, sobre el anuncio de las nuevas transferencias para financiar la dependencia

El Ministerio de Derechos Sociales inició este lunes los trámites para que el Consejo de Ministros apruebe una nueva transferencia a las comunidades autónomas destinada a financiar el nivel acordado de dependencia: 904 millones de euros, que se elevarán hasta los 970 millones una vez contabilizados los recursos que reciben Euskadi y Navarra por sus regímenes forales.

El ministerio destacó en una nota de prensa que esta cifra es, por segundo año consecutivo, la más alta de la historia en este nivel de protección, cuyo fin es complementar la financiación de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia en cada comunidad autónoma.

La evolución de la financiación de dependencia a lo largo de los años.

Cómo ha evolucionado la financiación de la dependencia desde 2021

En declaraciones previas a la reunión de la Mesa de Diálogo Social, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, subrayó que la cifra actual triplica los 306,9 millones de euros transferidos en 2021, año en el que se recuperó esta partida tras haber sido eliminada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy.

El incremento del nivel acordado tendrá además un impacto acumulado significativo: en 2027, el Estado abonará un total de 7.239,4 millones de euros a las comunidades para financiar la dependencia, lo que representará el 50% de la financiación total del sistema. Esa cifra supone que la inversión estatal será el doble en 2027 que en 2025 y cinco veces mayor que hace una década.

Por qué la financiación es “finalista y condicionada”

Bustinduy definió esta nueva financiación como “finalista y condicionada”, lo que significa que las comunidades autónomas la reciben en función del cumplimiento de criterios concretos: reducción de las listas de espera, mejora de la calidad de la atención, mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sector, inversión en tecnología y ampliación de la teleasistencia y la atención a domicilio.

Estos criterios, según el ministerio, son también “objetivos vitales” que los gobiernos autonómicos deben alcanzar como condición para recibir los fondos.

La financiación extraordinaria de 6.200 millones para refundar el sistema

El ministro también quiso enfatizar la tramitación de una financiación extraordinaria de 6.200 millones de euros prevista para este año y el próximo, a la que calificó de “palanca fundamental” con el objetivo de “refundar el sistema de cuidados” en España.