La Ley de Propiedad Horizontal prohíbe instalar el aire acondicionado en las fachadas de todas las viviendas, sin autorización de los vecinos.

Con la llegada de las temperaturas extremas, muchos españoles buscan instalar aparatos de aire acondicionado en sus viviendas. Sin embargo, la Ley de Propiedad Horizontal, que tiene más de 50 años de vigencia y ha sido objeto de múltiples actualizaciones, no permite su instalación instantánea.

En el BOE, se anuncia como última actualización publicada el 24/07/2025 , destacándose como un ancla de mantenimiento que transmite rigor, aprobada y publicada bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. Allí se establece con claridad que no se puede colocar una unidad en la fachada sin autorización de la comunidad de propietarios.

La Ley de Propiedad Horizontal prohíbe instalar el aire acondicionado en las fachadas de todas las viviendas, sin autorización de los vecinos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El artículo 7 de esta normativa es tajante: “El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquel cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores”, añadiendo que tampoco puede perjudicar “los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad”.

Esto implica que las fachadas se consideran elementos comunes. Cualquier intervención en ellas requiere consentimiento vecinal, lo que limita la instalación de equipos de climatización en plena ola de calor.

Qué significa esta prohibición para los vecinos

Un experto de Millennials Abogados fue enfático en un vídeo que circuló en redes sociales: “La respuesta es no”. Al ser consultado sobre la posibilidad de que un vecino instale un aire acondicionado en la fachada, indicó que la Ley de Propiedad Horizontal lo prohíbe categóricamente sin la correspondiente autorización.

El letrado enfatizó que “el artículo 7 de la ley de propiedad horizontal prohíbe a los propietarios llevar a cabo cualquier alteración, ya sea de los elementos comunes o privativos, siempre que se modifique la estética del edificio.” Este principio resguarda la armonía arquitectónica del inmueble y previene decisiones unilaterales que puedan perjudicar a la comunidad.

La Ley de Propiedad Horizontal prohíbe instalar el aire acondicionado en las fachadas de todas las viviendas, sin autorización de los vecinos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Quiénes están exentos de la Ley de Propiedad Horizontal?

Aunque la prohibición es clara, la normativa contempla excepciones. El abogado explicó que “esta prohibición tendrá excepciones siempre y cuando su aparato sea instalado en una zona privada que no altere los elementos comunes de la comunidad de propietarios”.

Esto significa que un propietario puede colocar un equipo en terrazas o patios de uso exclusivo, siempre que no afecte la estética ni a los elementos comunes. No obstante, incluso en estos casos, se recomienda informar previamente a la comunidad para evitar conflictos o posibles reclamaciones posteriores.

Además, la ley habilita solicitar autorización formal a la junta de propietarios. Para ello, se debe presentar un proyecto con la ubicación, características técnicas y el impacto visual del aparato, que será votado en junta según las mayorías previstas.

Ante estas restricciones, se presentan opciones legales para climatizar las residencias. Una alternativa es la utilización de sistemas portátiles o splits que no requieren unidades exteriores a la fachada. También es posible la instalación de equipos en patios interiores, cubiertas o áreas designadas en el diseño original del edificio.

Además, cada vez un número mayor de comunidades está aprobando normativas internas que regulan la posición y las dimensiones de los dispositivos, garantizando criterios homogéneos. Los edificios de nueva construcción a menudo incluyen preinstalaciones específicas para climatización, lo que minimiza los conflictos vecinales.

Estas alternativas permiten adherirse a la normativa sin sacrificar el confort térmico, conciliando las necesidades individuales con el respeto por la estética del inmueble.