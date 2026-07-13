En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este lunes, 13 de julio de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 269,4 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

En los últimos días, el precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable.

Esto sugiere que el interés por el Bitcoin Cash está aumentando, lo que podría indicar un cambio en la percepción del mercado hacia las criptomonedas.

En la última semana, Bitcoin Cash avanzó 0.46%, sugiriendo una leve recuperación de corto plazo; sin embargo, en el último año su cotización retrocedió -53.78%, lo que implica una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron posiciones a largo plazo y evidencia una tendencia bajista con elevada volatilidad.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 32.20%, es mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 55.61%, lo que indica un comportamiento menos inestable y con menores variaciones en este periodo reciente.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 216,3 euros.