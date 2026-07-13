En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este lunes, 13 de julio de 2026 en España es de 1,22 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -1,58%.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días. Esto sugiere un aumento en su valor, lo que podría indicar un interés creciente en esta criptomoneda.

En la última semana, la cotización de Ripple (XRP) registró un cambio de -2.02% y en el último año acumula -54.26%, lo que evidencia una evolución desfavorable y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la inversión. Esta trayectoria sugiere presión vendedora y elevada volatilidad, con un desempeño que ha erosionado notablemente el valor para el inversor de largo plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ripple, con un 20.37%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 55.63%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 euros.