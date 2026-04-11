El coordinador de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, aseguró este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “intenta escapar” tras una “nueva oleada de escándalos” registrada esta semana. En tono irónico, afirmó además que “la corrupción del sanchismo ya la conocen hasta en China”, en referencia al viaje oficial del jefe del Ejecutivo al país asiático. Las palabras de Bendodo se produjeron durante su participación en el congreso local del PP celebrado en Mijas (Málaga), un acto enmarcado en la estrategia del partido para reforzar su discurso político en el ámbito territorial. Desde allí, sostuvo que en lugar de “dar la cara y dar explicaciones”, el mandatario optó por desplazarse a China, donde “se sentirá más cómodo mientras sigue soltando botes de humo”. El dirigente popular subrayó que no se trata de una semana “una cualquiera”, ya que, en su opinión, “el sanchismo se ha sentado en el banquillo de los acusados” y las “sospechas de financiación ilegal del PSOE cada vez son más evidentes”. En este contexto, vinculó el viaje internacional del presidente con la situación política interna, interpretándolo como una maniobra para esquivar las explicaciones públicas. Bendodo también cargó contra lo que considera contradicciones del presidente en materia internacional, reprochándole que vuelva a decir ‘no a la guerra’ y que, “al cuarto de hora”, plantee la creación de un ejército militar europeo: “Eso no es para jugar al baloncesto, es para ir a la guerra”. En esa línea, afirmó que Sánchez proyecta “una tomadura de pelo internacional permanente” y que su actuación se limita a mantener “una pose”, insistiendo en que este tipo de mensajes dañan la credibilidad de España más allá de sus fronteras. Además, Elías extendió sus críticas a la ex número dos del Gobierno y candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, especialmente por su gestión al frente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Precisamente, denunció que este organismo funcionó “como un auténtico fondo de reptiles, con dinero de libre disposición para satisfacer las necesidades del Gobierno y de Sánchez”. También consideró que a Montero “le va a faltar campaña” en Andalucía para explicar “todos los casos de corrupción que le pisan los talones, como le pisaba los talones en Andalucía el caso de los ERE”. Por último, lamentó que la candidata socialista esté “desconectada” tanto de la realidad andaluza como de su propio partido, donde dijo que “tiene un follón cada dos por tres”, como el actual conflicto con las listas. En ese sentido, concluyó: “Se nota que no quiere ser la candidata y que está a disgusto en Andalucía”.